Jetzt Tickets für das FCZ-Heimspiel gegen den FC Luzern gewinnen! [Promotion]

Good News!

Du hast noch fünf Chancen, Tickets für ein Heimspiel zu gewinnen:



FC Zürich – Neuchâtel Xamax FCS am 30.09.2018, 16:00 Uhr

FC Zürich – BSC Young Boys am 20.10.2018, 19:00 Uhr

FC Zürich – FC Sion am 11.11.2018, 16:00 Uhr

FC Zürich – Grasshopper Club Zürich am 2.12.2018, 16:00 Uhr

FC Zürich – FC Lugano am 16.12.2018. 16:00 Uhr