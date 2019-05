Wettbewerbe

bild: JTI

Gewinne einen «Logic Compact» Combo Deal

Die kompakte E-Zigarette im Taschenformat überzeugt durch die Kombination aus Design, Benutzerfreundlichkeit und Geschmack. Jetzt mitmachen und einen «Logic Compact» Combo Deal gewinnen!

Dieser Inhalt wurde von JTI verfasst.

Eine E-Zigarette oder ein Vaporizer ist ein batteriebetriebenes Gerät, das eine Flüssigkeit (sogenanntes E-Liquid) erhitzt und in inhalierbaren Dampf verwandelt. Anders als bei herkömmlichen Zigaretten kommt es hier zu keiner Verbrennung.

Im Handel gibt es eine grosse Anzahl an Geräten und Zubehör, was ganz schön verwirrend sein kann. Am einfachsten und handlichsten sind die neuen E-Zigaretten mit Pod-System. Die kleinen und leichten Geräte verwenden vorgefüllte E-Liquid Pods. Dies ermöglicht einen raschen und unkomplizierten Wechsel zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Nikotinstärken. Das heisst, es müssen keine Tanks nachgefüllt und keine Teile angeschraubt werden. Einfach den Pod einrasten und vapen.

bild: jti

«Logic Compact» – Vapen mit nur einem Klick

Durch das moderne Design, die kompakte Form und die innovative Magnet-Technologie ist die «Logic Compact» mehr als nur eine E-Zigarette – es ist das perfekte Vape-Erlebnis für jede Gelegenheit. Das Zusammensetzen könnte nicht einfacher sein: Die Pods mit den E-Liquids rasten mit einem Klick magnetisch ein. Die Logic Compact verfügt über einen eleganten, metallischen Look und ist in den drei Farben Schiefergrau, Roségold und Stahlblau erhältlich – je nachdem, was zu deinem Stil passt.

Zurzeit ist «Logic Compact» in den fünf Geschmacksrichtungen: Tabak, Menthol, Kirsche, Beerenminze und Erdbeere erhältlich. Im Gegensatz zu anderen Anbietern gibt es die Logic E-Liquid Pods auch in unterschiedlichen Nikotinstärken.

Der Logic Compact Combo Deal enthält: 1x Logic Compact Gerät

1x Pod US Classic 12mg/ml (Tabak)

1x USB-Ladegerät

1x Bedienungsanleitung

3x Nachfüllpackungen nach Wahl



Weitere Infos und How-To-Videos findest du hier.



