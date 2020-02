Wettbewerbe

Gewinne 2 Tickets für die Schweizer Vorpremiere von DER UNSICHTBARE



Gewinne jetzt 2 Tickets für die Schweizer Premiere von «DER UNSICHTBARE» am 26. Februar um 20.00 Uhr im Arena Sihlcity inklusive Popcorn und Softgetränk.

Dieser Inhalt wurde von ©Universal Pictures verfasst.

Auch das Unsichtbare kann eine tödliche Bedrohung für dich sein.

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) fühlt sich in der von Gewalt geprägten Beziehung mit einem wohlhabenden und genialen Wissenschaftler gefangen. Um sich vor ihrem kontrollsüchtigen Partner zu verstecken, flieht sie mitten in der Nacht, mit Hilfe ihrer Schwester (Harriet Dyer, The InBetween), ihres Kindheitsfreundes (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) und seiner Teenager-Tochter (Storm Reid, Euphoria).

«Ab 27. Februar im Kino»

Als ihr handgreiflicher Ex (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House) Selbstmord begeht und ihr einen erheblichen Teil seines grossen Vermögens hinterlässt, befürchtet Cecilia, er habe seinen Tod inszeniert. Tatsächlich beginnt anschliessend eine Serie unheimlicher Zufälle mit tödlichem Ausgang, deren Ziel ihre am meisten geliebten Menschen sind. Verzweifelt versucht Cecilia nun zu beweisen, dass sie von etwas gejagt wird, das niemand sehen kann. Ein Kampf, der sie zunehmend an den Rand des Wahnsinns treibt.

Teilnahmebedingungen: – Das Mindestalter für den Zugang zur Vorpremiere beträgt 16 Jahre.

– Die Preise können weder bar ausbezahlt, umgetauscht, ersetzt noch übertragen werden.

– Der Gewinner muss Zugang zu einem persönlichen E-Mail-Konto haben.

– MitarbeiterInnen und deren Angehörige sämtlicher beteiligten Firmen sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

– Die Auslosung findet unter allen Einsendern statt.