Gewinnen Sie einen Startplatz bei Chasing Cancellara.



Gewinnen Sie

einen Startplatz bei

Chasing Cancellara.

Chasing Cancellara – das Radsportformat, bei dem die gemeinsame Pastaparty im Ziel genauso wichtig ist wie der Pedaltritt. Hier erleben Radsportfans, vom Freizeitradsportler bis zum Semiprofi, verschiedene Rennformate an der Seite des sympathischen Ausnahmeathleten Fabian Cancellara. Während seiner 17-jährigen Profilaufbahn hat er diverse grossartige Erfolge gefeiert: Doppel-Olympiasieger, Olympia-Silbermedaillengewinner, vierfacher Weltmeister sowie mehrfacher Gewinner der Klassiker Paris–Roubaix und Flandern-Rundfahrt.

Chasing Cancellara Zürich–Zermatt.

Um 1.30 Uhr in der Früh wird am 19. September 2019 in Zürich für maximal 500 Teilnehmer der Startschuss fallen. Das Ziel liegt nach 290 Kilometern und 7000 Höhenmetern im Sattel in Zermatt.



Die letzten Fahrer werden dort um ca. 19 Uhr erwartet. Dies ist das wohl härteste Eintagesrennen der Schweiz! Die Rennstrecke führt über die Buchenegg in Zürich und das Freiamt in die Region Sursee und danach via Entlebuch über die Pässe Glaubenbielen und Brünig. Als Königsanstieg wartet der Grimselpass auf, der die Teilnehmer ins Wallis bringt. Von dort aus erkämpfen die Chaser ihren Weg zum letzten Aufstieg von Täsch nach Zermatt.

Chasing Cancellara Lugano.

Am Samstag, 21. September 2019, findet das Zeitfahren auf der 12 Kilometer langen Rundstrecke von der Piazza Riforma in Lugano nach Melide statt. Der Start ist um 17.30 Uhr. Die coupierte Strecke entlang des Lago di Lugano lädt zum Tempobolzen ein. Ca. um 19.30 Uhr sollten alle Teilnehmer wieder im Ziel sein. Wenn der Letzte die Ziellinie überquert hat, folgt die Pastaparty mit der Siegerehrung.

EQC Testwoche.

Den Teilnehmern winkt eine Testwoche mit dem Mercedes-Benz EQC, dem ersten vollelektrischen Mercedes-Benz der Produkt- und Technologiemarke EQ. EQ steht sinnbildlich für elektrische Intelligenz. Der EQC verknüpft das Know-how aus mehr als 130 Jahren Automobilbau mit den Mobilitätsanforderungen der Zukunft. Wer die Strecke von Täsch bis Zermatt am schnellsten bewältigt oder beim Rennen in Lugano die schnellste Zeit zum Wendepunkt erzielt, gehört zu den Ersten, die das brandneue Fahrzeug am Steuer kennenlernen dürfen.

Gewinnen Sie einen Startplatz nach Wahl. Verlost werden 10 Einzel- oder Team-Startplätze pro Rennen. Teilnahmeschluss ist der 1. September 2019. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Melden Sie sich jetzt hier für die Teilnahme an der Verlosung an.