Gewinne Tickets fürs Weihern Openair in St. Gallen

Unter neuer Leitung und mit frischem Wind, findet das Weihern Openair Festival dieses Jahr von Donnerstag bis Samstag statt. Neben diversen vielversprechenden Schweizer Newcomern, präsentiert das Weihern die aufstrebende Danitsa, den Schweizer Reggae-Sänger Dodo und das Urgestein der Schweizer Blues-Szene Philipp Fankhauser. Neu wird auch Unterhaltung für unsere kleinen Gäste geboten: Am Samstagmittag spielt die Kinderband Marius und die Jagdkapelle.



Hoch über St.Gallen, im idyllischen Naturschutzgebiet in der Badi Drei Linden findet dieses Jahr wieder das legendäre Weihern Openair Festival statt.



Den Beginn macht am Donnerstag der Newcomer-Abend, mit Danitsa. Die Sängerin erobert derzeit mit ihrem ersten Hit «Captain» die Schweizer Musikszene. Die Pariserin mit französischen, kongolesischen, tschadischen, serbischen und spanischen Wurzeln zog vor über 10 Jahren nach Genf. Diese Internationalität wiederspiegelt sich in ihrer Musik, in der sie Einflüsse von Hip-Hop, Soul, Funk und Reggae vereint. Und auch die Band Karavann ist für uns ein echter Newcomer. Mit ihrem ersten Album «Desert Tunes» erreichte das Trio auf Anhieb Platz #14 der Schweizerischen Hitparade. Nach Auftritten am Moon & Stars und dem Gurten Festival unterstützten sie 2017 die Band Pegasus auf ihrer ausverkauften Schweizer Tournee. Etwas ruhiger, zumindest was die Musik betrifft, ist der Singer und Songwriter Native. Er beschreibt seine Musik als «somehow pop. noisy and silent. somehow more than music.” Und auch für seine Fans ist er «somehow more than music». Mit seinem folkig angehauchten Song «Ocean» heimste er auf YouTube nämlich bereits über eine Million Views ein. Auch von der Band Klain Karoo sind einige Videos auf YouTube zu finden. Mit elektronischen Klängen, mal sanft, mal belebend und einer herzerwärmenden Stimme wird die Band in der Atmosphäre der Dreilinden den abwechslungsreichen Newcomer Abend beenden.

Der Freitag steht im Namen des Blues mit Philipp Fankhauser.

Das Wochenende mit einem Drink und guter Musik beginnen? Nirgends einfacher als am Weihern Openair, zu der stilvollen Musik von Philipp Fankhauser. Der erfolgreichste Schweizer Bluesmusiker begann mit 11 Jahren Gitarre zu spielen und steht schon seit 1987 auf der Bühne. Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum veröffentlichte Fankhauser sein fünfzehntes und aktuelles Album «I’ll be around». Es ist eine einmalige Mischung aus Blues und Soul, aus Retro und Modern, angereichert mit vielen Jahren Musikerfahrung. Mit einigen Jahre weniger Musikerfahrung, aber nicht minder bluesig grooved Dominic Schoemaker daher. Der Sänger gewann 2016 die Promo Blues Night in Basel und stand bereits schon mit Philipp Fankhauser auf der Bühne.

Mit der Band Neo & Neo driften wir in die Welt des Indie-Folks und emotionalen Balladen. Mit ihrem Debütalbum «Before The Birds Start To Sing» spielte das vierköpfige Ensemble über 200 Konzerte in der Schweiz und tourte durch Deutschland, Russland und den Libanon. Emanuel Reiter, der Ausklang des zweiten Weihern-Abends, oder die Kirsche auf der Torte, entführt seine Hörer zu akustischer Gitarre, Klavier und Streichinstrumenten in die Welt des verträumten Pop-Folk Sound.



Wer kennt ihn nicht, den Dodo mit seinem Hippie-Bus? Dodo ist unser Mainact am Samstag und der Schweizer Reggae-Sänger, aus unserer Musikszene nicht mehr wegzudenken. Sein neues Album «Pfingstweid» ist eine Hommage an das Success Club Studio, wo neben Dodo, Künstler wie Marc Sway, Lo & Leduc und viele mehr ihre Aufnahmen produzierten. Unter dem Motto Swissmade Reggae stehen auch die Konzerte von Jo Elle und De Luca. Erstere, übrigens die Schwester des Snowboarders Fabien Rohrer, überzeugt das Publikum mit energiege-ladenen Songs und zeigt auch Facetten ihrer weichen und emotionalen Art. De Luca hingegen besingt in seiner Single «Weisch no» Erinnerungen der Vergangenheit, zu Sound der uns den Sommer verlängert. Auch der Schweizer Stego bringt Gute-Laune-Musik. Er vereint auf seinem neuen, dritten Album «1990» eine Mischung aus Hiphop und Pop mit Texten, die sein Leben schreibt. Die Stuttgarter Kids of Adelaide sind ein wahres Unikat. Hört man sich ihre Musik an, würde man nie denken, dass diese füllige Popmusik nur von zwei Musikern gemacht wird. Die ehemaligen Strassenmusikanten spielten bereits am Zermatt unplugged, tourten als Special Guest für den Super Star Kiefer Sutherland und standen mit Zucchero auf der Bühne. Mit Loisach Marci geht der Sound in eine eher experimentelle Richtung. Die Bayern bedienen sich hierbei «Instrumenten» wie dem Horn und der Kettensäge. Ein einzigartiger Sound, angesiedelt irgendwo zwischen bayerischem Ländler, Hip-Hop, Blues und Elektrobeat.

Doch was wäre das Weihern Openair ohne regionale Acts? Natürlich sind auch diese vertreten: Die Pop-Band Dachs besticht in ihrem neuen Album «immer schö lächla» mit ausdrucksstarken Alltagsbeobachtungen gepaart mit Electro-Pop Beats. Und für unsere kleinen Gäste ist die St.Galler Band Marius und die Jagdkapelle am Samstagmittag auf der Weihern-Bühne. Auf ihrem aktuellen Album Hirschnauzdisco reisst bereits das erste Lied «Kaktus» mit. Der Igel Kaktus ist ein gefürchteter Tänzer, weil seine Stacheln die anderen Tiere piksen, und er vor lauter Tanzen vergisst, dass er «emol ufs WC sött». Das bringt sowohl Kinder und als auch Erwachsene zum Schmunzeln. Damit die Kinderohren nicht zu Schaden kommen, wird die Lautstärke für dieses Konzert am Weihern reguliert.

So bietet das Weihern ein abwechslungsreiches Musikprogramm, mit dem Newcomer-Abend am Donnerstag, dem Blues-Abend am Freitag und dem Samstag, der mit Reggae und weiteren spannenden Acts ein grosse Varietät an Musik ins Familienbad Dreilinden bringt.

