Wettbewerbe

Promotion

Willst du ans Open Air Gampel? Jetzt Tickets gewinnen! [Promotion]



Bild: Open Air Gampel

Promotion

Willst du ans Open Air Gampel? Jetzt Tickets gewinnen!

Riesen Festfreude, unvergleichliches Ambiente, jede Menge Party und hipper Sound in einer einzigartigen Location inmitten der Walliser Berge – das alles und viel mehr ist Gampel.

Dieser Inhalt wurde vom Open Air Gampel verfasst

Bild: Open Air Gampel

Das Programm zum Open Air Gampel 2018 ist vielseitig, hochkarätig und zugleich höchst spannend. Nur schon das Headlining ist grossartig vielfältig: Rock mit Thirty Seconds To Mars, Rap mit Macklemore und Elektro mit The Chemical Brothers. Dazu viele tolle Rockbands wie die österreichischen Wanda, die Folk-Punk-Truppe von Dropkicks Murphys, die wiedererstarkten Schwedenrocker Mando Diao und The Baseballs. Harmonischer präsentiert sich die Pop/Rock-Fraktion im Lineup. Allen voran die Iren Kodaline und Wiederholungstäter und Chartstürmer Tom Walker.

Neben Macklemore bietet das Programm an jedem Tag einige grosse Hip-Hop-Acts. Darunter die deutschen 187 Strassenbande und Marteria. Ergänzt wird das Lineup mit einem Haufen toller Schweizer Acts: Mit dabei sind Dodo, Hecht, Faber, Steff La Cheffe und die mit grossem Abstand erfolgreichste Metalband Helvetiens Eluveitie. Neben diesen grossen und bekannten Namen präsentiert der 2018er Jahrgang auch einige spannende Acts, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Zu erwähnen ist etwa Fat Freddy’s Drop aus Neuseeland mit ihrem grossartig-neuen Sound, die englischen Newcomer Stereo Honey und Yungblud, der Holländische Indie-Rocker De Staat und zwei Acts, die in ihren Heimatländer ein Nummer #1 Album am Start haben: Turbobier aus Österreich und Saltatio Mortis aus Deutschland.

Gewinne zwei 4-Tagespässe fürs Open Air Gampel! Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wettbewerbe Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Bild: Open Air Gampel

Dieser Inhalt wurde nicht von der watson-Redaktion verfasst.

Abonniere unseren Daily Newsletter