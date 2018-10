Wettbewerbe

Bild: shnit

Gewinne Tickets für das 16. shnit Worldwide Shortfilmfestival

shnit zelebriert weltweites und nationales Kurzfilmschaffen und bringt den kleinen Film mit Leidenschaft und Kreativität auf die grosse Leinwand.



Das shnit Worldwide Shortfilmfestival hat sich dem Kurzfilm als eigenständiger Kunstform verschrieben und steht für erstklassige Unterhaltung, inhaltliche Stärke und ästhetische Authentizität. Die 16. Festivalausgabe steht unter dem Motto «GOING WILD» und verwandelt Bern während elf Tagen und Nächten in einen pulsierenden Dschungel packender Kurzfilmunterhaltung. Dabei bietet shnit eine ungezähmte Auswahl verschiedener Programmblöcke. Hier finden Filmbegeisterte vom rasanten Spielfilm bis zum verblüffenden Dokumentarfilm und vom tierischen Animationsfilm bis zum visionären Experimentalfilm sämtliche Kostbarkeiten, die das Cineastenherz höher schlagen lassen. Und das alles an kultigen Spielstätten und in originellem Ambiente. Abgerundet wird das Festival mit einem schillernden Rahmenprogramm inklusive wohltuenden Ruheoasen und ungezügelten Freudenfesten. Partyanimals welcome.

16. shnit Worldwide Shortfilmfestival Wann & Wo:

18. – 28. Oktober 2018, Bern



Tickets gibt's hier.

