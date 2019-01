Wettbewerbe

Drachenzähmen leicht gemacht London Wettbewerb Gewinne Collins Music Hall



Erlebe das grandiose Finale «Drachenzähmen leicht gemacht 3: die geheime Welt» in London

Mit der heiss erwarteten Fortsetzung «Drachenzähmen leicht gemacht 3: die geheime Welt» findet eine der beliebtesten Animations-Film-Reihe aller Zeiten ihren fantastischen Höhepunkt.

Zusammen mit Astrid an seiner Seite beweist sich Hicks als Stammeshäuptling und Herrscher von Berk. Er strebt weiter nach seinem Traum von einer Welt, in der Menschen und Drachen jeder Art und Grösse friedvoll zusammenleben. Auch der beliebte Drache Ohnezahn beweist sich als Anführer seiner Art. Als er zufällig auf einen noch ungezähmten Tagschatten stösst, erfüllt sich für ihn eine tiefe Sehnsucht. Doch das nur schwer zu beeindruckende Weibchen verdreht ihm gehörig den Kopf und stellt die Beziehung zu seinem besten Freund Hicks auf eine harte Probe.

«Erlebe das grandiose Finale ‹Drachenzähmen leicht gemacht 3: die geheime Welt an› einem interaktiven Happening in London»

Der Film kommt am 7. Februar in den Schweizer Kinos. Du hast aber die Chance vor allen anderen den Film schon am 24. Januar an einer exklusiven und erlebnisreichen Vorführung in London zu entdecken.

Du tauchst in eine Erlebniswelt ein, die sich über 3 Stockwerke der berühmten Collins Music Hall zieht.

Willkommen in Berk: Du lernst die Welt der Wikinger kennen und nimmst aktiv an ihren traditionellen Aktivitäten teil, darunter auch Face Painting. Getränke und die beliebten Berk Spezialitäten können dabei genossen werden.

Das magische Drachenhorn wird dir den Start der Vorführung ankündigen. Um in den Saal zu gelangen begibst du dich auf einen magischen Weg mit Lichter und Drachen – Projektionen.

Die geheime Welt entdeckst du in einem aussergewöhnlichen Kinosaal. Du tauchst mit Hicks und Astrid in diese unvergessliche Welt und erlebst auf deiner eigenen Haut die fluoreszente Verwandlung deines Face Painting.

In der Reise für 2 Personen Inbegriffen:

Exklusive Einladung zu der Erlebnis- Vorführung von «Drachenzähmen leicht gemacht 3: die geheime Welt»

Hin und Rückflug Zürich-London

1 Hotel Übernachtung

Gewinne die Reise nach London für dich und deine Begleitung «Drachenzähmen leicht gemacht 3: die geheime Welt» am 24. Januar in Collins Music Hall, Angel in London

Teilnahmebedingungen: · Minderjährige Gewinner (unter 18 Jahre) müssen von einem volljährigen Erwachsenen begleitet werden.

· Unterbringung: 2 Personen im Zweibett-/Doppelzimmer

· Alle Gäste müssen gemeinsam auf demselben Flug reisen & alle Komponenten des Preises sind zum selben Zeitpunkt zu nehmen.

· Sitzplatzreservierungen und Mahlzeiten im Flugzeug nur garantiert, wenn explizit aufgeführt

· Nicht im Preis enthalten ist die Anreise/Rückreise zwischen dem Wohnort des Gewinners und dem jeweiligen Flughafen.

· Die Preise, inkl. Flüge können weder umgetauscht, ersetzt noch übertragen werden

· Nach erfolgter Buchung können die Preise nicht verändert werden.

· Die Reisedaten sind fix. Hinflug 24. Januar, Rückflug 25. Januar.

· Sofern nicht anders angegeben, lassen sich die Preise nicht auf Dritte übertragen.

· Die Kosten für eventuell erforderliche Visa, Impfungen, Pässe & sonstige Aufwendungen obliegen dem Gewinner und dessen Gästen.

· Nebenkosten, Gebühren und lokale Steuern vor Ort, Mahlzeiten sind vom Gewinner zu entrichten.

· Der Gewinner muss Zugang zu einem persönlichen E-Mail-Konto haben.

· Der Gewinner benötigt eine Kreditkarte, um im Hotel einzuchecken und eine Kaution zu stellen.

· MitarbeiterInnen und deren Angehörige sämtlicher beteiligten Firmen sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

· Die Auslosung findet unter allen Einsendern statt.

· Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

· Die Vorführung des Films findet in der englischen Sprache statt.

