Gewinne 2x2 Festivalpässe fürs Human Rights Film Festival in Zürich!

Bild: Human Rights Film Festival Zürich

Vom 3. bis 8. Dezember 2020 findet im Kosmos wieder das Human Rights Film Festival Zurich statt. Ein sicherer Wert in unsicheren Zeiten, die umso mehr danach verlangen, den Krisen dieser Welt entschlossen entgegen zu treten. Ein Blick ins Programm der sechsten Ausgabe mit handverlesenen Highlights.

Der Festivaltrailer Video: Vimeo/HumanRightsFilmFestivalZurich

DO 03.12. 19:00

CAT IN THE WALL | Opening night



OVe 92’ | Mina Mileva, Vesela Kazakova | Bulgarien, UK, Frankreich 2019 | Spielfilm

Wiederholung ohne Gäste FR 04.12. 21:00



«Sprecht Englisch, oder ich loch euch ein!», brüllt ein Polizist Irina und ihren Bruder an. Er durchsucht die Wohnung der bulgarischen Geschwister, weil die Nachbarn sie verdächtigen, ihre Katze gestohlen zu haben. Diese und andere Streitereien prägen den Alltag der Bewohner*innen eines heruntergekommenen Hausblocks in London. Irina versucht sich im harten Milieu der Arbeiterklasse zurechtzufinden und macht Doppelschichten, während ihr Bruder auf die Anerkennung seines Lehrerdiploms wartet. Irina wachsen die Absurditäten und sozialen Ungleichheiten über den Kopf und sie identifiziert sich zusehends mit der Katze, die sich in einem Heizrohr ihrer Küche verkrochen hat und auf bessere Zeiten wartet.

Im Anschluss:

Gespräch mit den Filmemacherinnen Mina Mileva und Vesela Kazakova.

DO 03.12. 20:30

EXIL



OVe 121’ | Visar Morina | Deutschland, Belgien, Kosovo 2020 | Spielfilm

Wiederholung ohne Gäste SA 05.12. 14.45



Erst hängt eine tote Ratte an der Tür des Hauses, in dem Xhafer mit seiner Frau und den Kindern lebt. Dann kommen Mails «versehentlich» nicht an. Die Anzeichen, dass der Pharmaingenieur an seinem Arbeitsplatz gemobbt und schikaniert wird, mehren sich. Und auch wenn weder seine Frau noch seine Kolleg*innen ihm Glauben schenken, fühlt sich der gut integrierte Mann aus dem Kosovo immer stärker aus der deutschen Gemeinschaft ausgestossen. Oder verliert er den Bezug zur Realität? Exil seziert die psychische Wirkung sozialer Ausgrenzung und inszeniert sie als Wechselspiel von Zugehörigkeit und Entfremdung. Der Film zeigt, welche Rolle die Persönlichkeit bei der Integration in eine andere Gesellschaft spielt, und wie schnell ein vermeintlich stabiles Identitätsgerüst Risse bekommen kann.

FR 04.12. 20:30

MADE IN BANGLADESH



OVe 95’ | Rubaiyat Hossain | Bangladesch, Dänemark, Frankreich 2019 | Spielfilm

Wiederholung ohne Gäste SA 05.12. 11:00

Shimu arbeitet in einer Textilfabrik. Die Arbeitsstunden sind lang, die Luft ist heiss und stickig und um Strom zu sparen, schaltet der Aufseher gerne mal die Lüftung ab. Auch sexuelle Übergriffe und verbale Erniedrigungen durch die Vorgesetzten sind an der Tagesordnung. Shimu nimmt gegen den Willen ihres Ehemannes und trotz den Drohungen ihres Chefs den Kampf auf und gründet eine Gewerkschaft. Rubaiyat Hossain inszeniert mit viel Feingefühl Shimus Bemühungen, die tief verankerten patriarchalen Strukturen in den Konzernen zu zerschlagen und für ihre Freiheit und Rechte als Frau und Arbeiter*in einzustehen. Das Drehbuch entstand in Zusammenarbeit mit realen Textilarbeiter*innen und zwingt uns, deren Leidensgeschichte anzuerkennen und unser eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen.

Im Anschluss Panel:

FAST FASHION: WELCHE VERANTWORTUNG TRAGEN MODEBRANDS UND KONSUMENT*INNEN?

SA 05.12. 20:30

17 BLOCKS

E 98’ | Davy Rothbart | USA 2019 | Dok

Wiederholung ohne Gäste SO 06.12. 15:45

Nur 17 Strassen vom Kapitol in Washington D. C. entfernt prägen Drogenprobleme, Gewalt und Armut Emmanuels Nachbarschaft. 1999 erhält der Neunjährige eine Videokamera, mit der er während zwei Jahrzehnten seine Familie begleitet. Zu Beginn fängt der unschuldige Kinderblick Alltagsszenen ein. Bald deckt die Kamera auf, was das Aufwachsen in einer vernachlässigten Gegend der USA für People of Colour bedeuten kann und welchen Gefahren sie ausgesetzt sind. Entstanden ist ein intimes Familienporträt, das weit über den Horizont des Quartiers und Emmanuels Familie hinaus weist. Schonungslos und emotional gibt es Einblick in das von strukturellem Rassismus geprägte Amerika und in die hochaktuelle Krise eines Landes.

Im Anschluss Panel:

RASSISMUS – KLASSISMUS | HEUTE & DAMALS

SO 06.12. 20:30

iHUMAN



OVe 95’ | Tonje Hessen Schei | Norwegen 2019 | Dok

Ob Armut, Krankheiten, Terror oder gar der Klimawandel: Künstliche Intelligenz, heisst es, wird alle Probleme der heutigen Gesellschaft lösen. Gleichzeitig werde sie uns vor neue Probleme stellen, Cyber-Kriege auslösen, Falschinformationen verbreiten und schliesslich die soziale Kontrolle übernehmen. Aus dem Innern der florierenden KI-Branche zeichnen Expert*innen ein düsteres Bild bevorstehender Zeiten. Im Wissen um die soziale und politische Sprengkraft ihrer Arbeit bastelt die Wissenschaft an einer kontroversen Zukunft, in der Maschinen regieren werden. Entwickelt die Menschheit gerade ein neues Leben, das sie selbst überflüssig macht? Zwischen Science-Fiction und politischem Thriller fragt iHuman nach den Konsequenzen einer anrollenden Revolution.

Im Anschluss Panel:

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CURSE OR BLESSING?

DI 08.12. 20:30

YALDA | CLOSING NIGHT

OVd 89’ | Massoud Bakhshi | Frankreich, Deutschland, Schweiz, Iran 2019 | Spielfilm

«Sie können immer noch an unserem SMS-Wettbewerb teilnehmen. Verdient Maryam Komijani Vergebung? Senden Sie 1 für ja, 2 für nein.» So unterhält der iranische Moderator einer Reality Show die Zuschauer*innen. Maryam hat im Streit ihren Ehemann umgebracht. Nun sitzt sie im Fernsehstudio dessen Tochter Mona gegenüber. Vor Millionenpublikum – und dramatisch inszeniert zum persischen Yalda-Fest – soll sie Maryam vergeben. Lässt sich Monas Herz nicht erweichen, droht Maryam die Todesstrafe. Die beiden Frauen waren sich vor dem vermeintlichen Mord schwesterlich verbunden, nun entscheidet die eine über das Leben der anderen. Basierend auf einer real existierenden Fernsehshow führt der Film patriarchale Machtstrukturen und die systematische Einschüchterung durch die Todesstrafe im Iran vor.

Im Anschluss:

Gespräch mit dem Filmemacher Massoud Bakhshi.

Human Rigths Film Festival Alle weiteren Infos rund um den Event findest du auf der Website, auf Facebook oder Instagram.



Bild: Human Rights Film Festival Zürich

