Wintersport und Wellness: Diese 7 Tipps sorgen für einen heissen Winter



Wintersport und Wellness: Diese 7 Tipps sorgen für einen heissen Winter

Die Wintersport-Saison steht vor der Tür – doch wohin soll es gehen bei der Vielfalt an Skigebieten und Wellness-Oasen im BLS-Land? Nachfolgend sieben Highlights in den Regionen Berner Oberland, Oberwallis und Piemont, die schnell und einfach mit dem RegioExpress Lötschberger erreichbar sind.

Familien-Spass am Oeschinensee

Die zwölf Kilometer langen Pisten des Skigebiets Oeschinensee ob Kandersteg eigenen sich besonders gut für Anfänger und Familien. Für den Transport sorgen eine Gondelbahn, zwei Ski- und vier Kinderlifte. Das Oeschiland mit Anfänger-Skiliften ist gratis, nur die Gondel-Fahrt ist kostenpflichtig. Bergstation, Skischule, Restaurant mit Sonnenterrasse und WC’s befinden sich direkt auf dem Übungsgelände. Ruhesuchende haben die Möglichkeit, über den «UNESCO Ice Walk», den gefrorenen Oeschinensee, zu wandern.

Saisonstart: 21. Dezember

Hier geht’s zum Familien-Spass.

Gemipass-Wanderung mit Wellness

Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Nur dass die Arbeit für einmal durch eine märchenhaft verschneite Bergwelt über einen historischen Passübergang im Berner Oberland führt. Und zwar 3,5 Stunden ab Sunnbüel bei Kandersteg (1936 Meter über Meer) via Daubensee bis hin zum Gemmipass im Wallis (2350 Meter über Meer). Dort wartet die Gemmi-Bahn, die gemütlich bis nach Leukerbad fährt. Und wo lassen sich müde Muskeln und Knochen besser entspannen als in Leukerbad in den Thermen? Die Wanderung ist auch in entgegengesetzter Richtung möglich.

Tipp: Ein Halt im Berghotel Schwarenbach bietet sich zur Mittagspause an.

Saisonstart: 21. Dezember

Top Angebot: Mit dem RailAway-Kombi gibt es bei der An- und Rückreise mit dem öV 30% Ermässigung auf die Luftseilbahnfahrt Kandersteg-Sunnbüel und Gemmipass-Leukerbad. Der Ausflug sowie die An- und Rückreise können bequem im BLS-Webshop gekauft werden.

Hier geht’s zur Wanderung.

Hier geht’s zum Thermalbad-Erlebnis Leukerbad.

Schlittel-Abenteuer Niederhorn

Rasant und drei Kilometer lang ist der Schlittelweg am Niederhorn, der durch die verschneite Winterlandschaft mit einem märchenhaften Bergpanorama führt. Die Piste führt von der Bergstation Niederhorn bis zur Mittelstation Vorsass. Dort steigen geübte Schlittler aber auch Anfänger (Kinder erst ab acht Jahren) in die Gruppenumlaufbahn in Richtung Niederhorn und schon kann der Spass beginnen!

Saisonstart: 21. Dezember

Hier geht’s zum Schlittel-Abenteuer.

Skiparadies Lauchernalp

55 Kilometer Pisten von 1950 bis auf 3111 Meter über Meer bietet dieses spannende Skigebiet, das nebst einer Kinder-Zone mit Zauberteppich auch über ein Freeride-Gebiet der besonderen Art verfügt. Die Lauchernalp ist umgeben von der imposanten Bergkulisse des UNESCO-Welterbes mit 40 Viertausender und eignet sich für Anfänger genauso wie für Profis. Von der blauen bis hin zur schwarzen Piste ist hier alles top präpariert.

Saisonstart: 19. Dezember

Top Angebot: Mit dem Snow’n’Rail Kombi gibt es 5% Rabatt bei Intersport Rent, 15% auf den ein- beziehungsweise zwei-Tages-Skipass für die ganze Region Lauchernalp/Lötschental sowie 20% auf die Fahrt nach Wiler (Lötschen), Talstation und zurück.

Hier geht’s zum Skiparadies.

Brig: Skifahren mit Thermalbad

Wie wäre es mit zwei Tagen Sport und Entspannung zugleich? Dann sollte man das täglich buchbare BLS-Angebot «Ski und Bad» unter die Lupe nehmen: Zuerst reist man nach Brig und bezieht dort ein Hotel in der Nähe des Bahnhofs. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen geht es entweder auf die Pisten der Sonnenterrasse Rosswald oder mit dem Postauto zu den warmen Thermalquellen des Brigerbads. Am Tag danach dann entweder dasselbe in Grün oder umgekehrt. Die Buchung gilt für zwei Personen und muss spätestens drei Tage vor der Anreise erfolgen.

Saisonstart: 21. Dezember

Hier geht’s zum Angebot.

Ski-Weekend in San Domenico

Wieso nicht einmal einen Abstecher nach Italien machen? Sei es Skifahren, Snowboarden oder Freeriden – San Domenico im Piemont ist eine richtig coole Adresse. Das Skigebiet trumpft mit einem spannenden Mix aus präparierten Pisten verschiedenster Schwierigkeitsgrade, breiten Abfahrten und abenteuerlichen Strecken für Freerider, die durch Wälder führen und das Adrenalin in die Höhe schiessen lassen – genauso wie das Angebot: Die Übernachtung im Hotel mit zwei Skipässen kostet lediglich 100 Euro.

Saisonstart: 26. November

Hier geht’s zum Angebot.

Entspannung in der Premia Terme

Die Seele baumeln lassen und das in einer kleinen, aber feinen Therme zwischen den Bergen und den Naturparks der Ossola-Täler. Das verspricht das moderne Spa von Premia Terme in der Valle Antigorio im Nordpiemont. Im natürlich warmen Wasser von der Cadarese-Quelle können Gäste nach Herzenslust und auf verschiedene Arten entspannen. Nebst den Innen- und Aussenbecken mit verschiedenen Massagefunktionen stehen diverse Saunen, türkische Dampfbäder, Massage-Angebote, moderne Solarien, Fitness-Geräte sowie eine Reihe von Beauty-Anwendungen zur Auswahl. Aufgepasst: Badekappen sind in italienischen Schwimmbädern Pflicht. Damit das Angebot voll ausgekostet werden kann, empfehlen wir eine Übernachtung in Domodossola mit Besichtigung der Altstadt.

Hier geht’s zur Terme.

An-/Rückreise

Die oben erwähnten Ausflugsziele sind alle schnell und bequem mit dem RegioExpress Lötschberger ab Bern erreichbar. Weitere Informationen und Ausflugsideen gibt es hier.

Spannende Ausflugsangebote im BLS-Webshop Kaufe dir dein Billett für deinen nächsten Ausflug bequem online.



Entdecke den BLS-Webshop mit zahlreichen Freizeitangeboten, attraktiven Sonderangeboten, Ausflugs-Abos, Tageskarten und Sparbilletten. Wer will, kann seine Freizeitleistung mit einem ÖV-Ticket kombinieren und profitiert bei ausgewählten Ausflügen von attraktiven Vergünstigungen.

