Gewinne Premium Tickets für das Locarno Film Festival



Bild: Locarno Film Festival

Gewinne Premium Tickets für das Locarno Film Festival

Dieses Jahr, für die 72. Ausgabe des Festival, hast du die Möglichkeit,

Premium Tickets zu gewinnen.



Im Herzen der Filmwelt

Eine kleine Stadt in einem kleinen Land im Herzen Europas und im Herzen der Filmwelt. In siebzig Jahren Geschichte und Geschichten hat das Locarno Film Festival aus seiner Heimatstadt am See das Auge und die Bühne des internationalen Autorenfilms gemacht. Elf Tage lang erhält die Filmbranche jeden August am Lago Maggiore Dach, Bühne, Piazza und Leinwand. Jede Seele der Filmindustrie, alle Akteurinnen und Akteure von der Idee zum Publikum über die Regie, das Schauspiel, die Produktion, den Vertrieb, das Programm oder die Filmkritik, alle treffen sich und diskutieren ein reiches Programm aus gut hundert Lang- und Kurzfilmen, Weltpremieren und Retrospektiven, Wettbewerben und Unterhaltung.

Infos Datum: 07. bis 17. August 2019

Ort: Locarno, Piazza Grande

Mehr Informationen zum Festival findest du hier.



Wettbewerb

Gewinne Premium Tickets für das Locarno Film Festival Jetzt Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Piazza Grande Premium Tickets an ausgewählten Tagen ergattern. Bitte beachte, dass die Tickets an folgenden Tagen NICHT gültig sind: 07.08. / 09.08. / 10.08. Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.