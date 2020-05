Wettbewerbe

Jetzt VIP-Tickets für das Autokino in Pratteln gewinnen!



Bild: Autokino Pratteln

Jetzt VIP-Tickets für das Autokino in Pratteln gewinnen!

Sichere dir einen unvergesslichen Sommerabend mit einem Film deiner Wahl.

Im Cinema Drive-in werden die Besucher zurück in die Vergangenheit katapultiert - in eine Welt, in der man die Filme noch auf der Grossleinwand im Autokino bestaunen konnte. Nebst den Filmklassikern, Kultfilmen und Blockbustern erinnert alles an die Zeit des Rock'n'Rolls: Rollschuh-Girls und Popcorn-Boys bedienen die Gäste direkt am Auto. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Bild: Autokino Pratteln

Ein Londonbus fürs Autokino!

Ab sofort laden wir Velo- und Töfflifahrer sowie Fussgänger dazu ein, die Autokino-Filme in unserem Londonbus mit Panorama-Blick auf die Leinwand zu geniessen.Wir haben den Bus (1961 Bristol FLF) selber umgebaut und mit einer Bar ausgestattet.Ihre Hin- und Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist für alle Filmvorführungen garantiert. Entweder per Bus (Linie 81, Haltestelle Pratteln Hardwasser) oder mit dem Zug (S1, Haltestelle Salina Raurica). Download ÖV-Karte.

Bild: Autokino Pratteln

Exklusive Neuheit am Autokino 2020: Zweikanalton

Bild: Autokino Pratteln

Neu werden bei uns alle Filme im Zweikanalton gezeigt! Sie können individuell zwischen Deutsch und der Originalsprache des Films (Englisch oder Französisch) auswählen. Somit können Sie den Film in Ihrer bevorzugten Sprache sehen.

Bild: Autokino Pratteln

Neues Design für V.I.P. Ticket Gutschein

Ab sofort können Sie wieder unseren beliebten V.I.P. Ticket Gutschein bestellen - dieses Jahr neu im modernen und frischen Design. Der Gutschein ist für einen beliebigen Film der Saison 2020 gültig. Die Saison findet vom 3. bis 25. Juli 2020 statt und das Programm ist hier verfügbar.

Bild: Autokino Pratteln

Information Wo: Sieber Transport Areal, Lohagstrasse 14, 4133 Pratteln

Wann: 03.07. - 25.07.2020

Alle weiteren Informationen findest du auf Instagram, Facebook oder auf der Website.

Jetzt VIP-Ticket gewinnen!

