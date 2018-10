Wettbewerbe

Promotion

Erlebe Klassik im Club an der SRF Purple Night in Bern! [Promotion]



Bild: srf

Promotion

Erlebe Klassik im Club an der SRF Purple Night in Bern!

Die SRF Purple Nights gehen in die vierte Runde: In cooler Clubatmosphäre geniessen junge Klassikfans mit SRF 2 Kultur experimentelle Musikkompositionen. Die SRF Purple Night findet am 27. Oktober 2018 in Bern statt.



Dieser Inhalt wurde von SRF 2 Kultur verfasst

Die Gäste erwarten Klassikklänge vom Berner Harfenspieler Joel von Lerber und vom Zürcher Pianisten Benjamin Engeli kombiniert mit elektronischen Clubbeats von PCB und Neunhundert. Wie bei den letzten drei Austragungen findet die Veranstaltung erneut in einer unkonventionellen Location statt. Dieses Mal ist es der ISC Club in Bern.

Bild: srf

Bild: srf

Programm 20.00–20.30 Uhr

Türöffnung

20.30–22.15 Uhr

SRF Purple Nights – Klassik im Club #04

22.15–02.00 Uhr

Öffentliche After-Party mit Clubbeats von PCB und Neunhundert

Tickets für die Veranstaltung können nicht gekauft, sondern nur über eine exklusive Verlosung gewonnen werden.

SRF Purple Nights Trailer Video: SRF

Wettbewerbe Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Wir verlosen 15x2 Tickets für die SRF Purple Night in Bern. Du willst da hin? Jetzt Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen! WICHTIG: Leider darfst du erst ab 18 Jahren teilnehmen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Geburtsdatum: Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.