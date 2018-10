Wettbewerbe

Wettbewerb: Gewinne Tickets für das Konzert von MØ im X-tra in Zürich



Gewinne Tickets für das Konzert von MØ in Zürich

Sängerin des Jahres, Album des Jahres... In ihrer Heimat hat die dänische Sängerin MØ in der Vergangenheit der Konkurrenz keine Chance gelassen und an den grossen Preisverleihungen alle relevanten Auszeichnungen abgeräumt. Auch aktuell stehen die Chancen mehr als gut, dass MØ wieder ein paar zusätzliche Awards angeln wird. Am Sonntag, 18. November 2018 beehrt uns das dänische Ausnahmetalent im X-tra Zürich!

Im Oktober 2017 veröffentlichte MØ überraschend die EP «When I Was Young» und machte darauf das, was sie am besten kann: Sie singt mitreissende Electro-Pop-Songs, mit denen sie im Handumdrehen jedes Festival in einen riesigen Dancefloor verwandelt und für kollektive Begeisterungsstürme sorgt. Durch Kollaborationen mit Musikgrössen wie Noah Cyrus („We are…“) und Diplo („Get It Right“) gelangte sie bereits in der Vergangenheit an Anerkennung, die sie mit eigenen Hits wie „Nights With You“, „Final Song“ oder „Don’t Leave“ auszubauen vermochte.

Infos Wann & Wo

Sonntag, 18. November | 20:00 Uhr

X-tra Zürich



Support gibt es von Alma, die nach MØ „one of my favourite artists and gal pals“ ist! Mit ihrer unverkennbaren soullastigen Stimme und eindringlichen Lyrics bewegt sich die 22-jährige Finnin Alma irgendwo zwischen Sia und Amy Winehouse. Sie windet sich gegen jegliche Klischees und bietet dem Genre eine ebenso bunte wie musikalisch grossartige Abwechslung.

Bei MØ denkt man automatisch an gute Stimmung, tanzende Füsse und Musik, die jede Zelle im Körper in Bewegung setzt. Am Sonntag, 18. November 2018 wird das X-tra Zürich in eine einzige grosse Party verwandelt, bei der kein echter Electro-Pop-Fan fehlen sollte!

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert von MØ im X-tra

