Studieren im Ausland? 7 Gründe für ein Gastsemester

«Ein Semester im Ausland zu absolvieren, war wohl eine der besten Entscheidungen meines Lebens», sagt HWZ-Studentin Cheryl Dürrenberger. Nicht alle sind von der Idee begeistert. Ist es nicht zu umständlich? Was nützt es mir? Und wohin soll ich überhaupt gehen? Hier sind 7 von Cheryls Tipps für Skeptiker und Unentschlossene. Das Thema Reisen lassen wir dabei beiseite, denn es ist ja klar, dass man nebenbei auch noch Land und Leute kennen lernen kann …



bild: Cheryl Dürrenberger

Besuche Informationsveranstaltungen, Events und Messen

Dank der Informationsveranstaltung an der HWZ konnte ich meine Entscheidung in Bezug auf die Destination treffen: Australien! Ein ehemaliger Student berichtete so begeistert über seine Erlebnisse an der Bond University, dass es mich total in den Bann zog und ich mir sicher war, da muss ich hin! Und ich bin diesem Studenten bis heute dankbar, letztendlich genau diese Universität ebenfalls besucht zu haben.

Lass dich inspirieren und beraten

Kontaktiere Studenten, die bereits ein Auslandsemester absolviert haben. Sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen helfen einem extrem gut, sich auf das Kommende vorzubereiten. Es nimmt dir die Unsicherheit und kann dich in deiner Entscheidung bestätigen. Um ehrlich zu sein, ich sah einen Haufen bürokratischer Aufgaben vor mir, was durchaus abschrecken kann. Doch Gott sei Dank wurde mir die Non-Profit-Organisation zur Förderung von Auslandstudien empfohlen und somit setzte ich mich mit StudySmart in Verbindung.

StudySmart hilft einem kostenlos bei der Auswahl, der Anmeldung sowie vielen weiteren administrativen Aufgaben. Dank dieser Unterstützung konnte ich mich ganz unkompliziert an der Bond University anmelden, denn StudySmart übernimmt fast alle administrativen Aufgaben in Bezug auf das Auslandstudium. Wichtig ist auch, dass du dich frühzeitig mit den Kontaktpersonen deiner Universität/Fachhochschule in Verbindung setzt. Fragen wie: „in welchem Semester kann ich gehen?“ oder „welche Kurse werden mir angerechnet?“ können so geklärt werden.

Andere Universitäten und Hochschulen kennenlernen

Da ich an einer Fachhochschule studiert habe, wusste ich nicht, wie es an einer Universität zu und her geht. Deshalb war ich umso überraschter, welche Möglichkeiten die Bond University bot. Die Art der Vorlesungen und der Prüfungen waren für mich komplett neu, die Wege über den Campus weit. Die Bond Universität bietet wie viele andere Universitäten eine unglaubliche Auswahl an sportlichen Aktivitäten, Dienstleistungen, Ausflügen und sogar Partys. Ja! Auch Partys.

Seine Sprachkenntnisse verbessern

Der Klassiker: man geht ins Ausland um eine neue Sprache zu lernen oder zu verbessern. Interessant ist vor allem, die verschiedenen Akzente kennen zu lernen. Ich würde behaupten, dass ich gut Englisch spreche, doch zu Beginn hatte ich extrem Mühe, meine Dozenten zu verstehen, denn die Australier haben bekannterweise einen sehr starken Akzent. Dennoch fand ich schnell Anschluss. Meine Mitbewohnenrinnen waren aus Vietnam und Frankreich. Man unterhält sich also nicht nur in den Vorlesungen auf Englisch, sondern auch ausserhalb. Ich ging mit Freunden ins Kino, auf Märkte oder in den Surfunterricht und wurde stets mit der englischen Sprache konfrontiert.

Softskills



Ein Punkt, welcher selten beachtet wird, jedoch äusserst wichtig ist. Mir wurde dies natürlich erst viel später bewusst, doch es ist bis heute geblieben. Den Erwerb von sogenannten „Soft Skills“ ist nicht nur für die persönliche Weiterentwicklung, sondern auch für die berufliche Entwicklung enorm wichtig. Hier geht es um Schlüsselkompetenzen wie interkultureller Kompetenz, Toleranz, Selbstständigkeit, Organisation, Anpassungsfähigkeit – und ganz wichtig, der Frustrationstoleranz. Gerade zu Beginn läuft nicht immer alles so wie es sollte, doch diese Erlebnisse machen einen stärker.

bild: Cheryl Dürrenberger

Karriere

Ich für meinen Teil konnte in jedem Bewerbungsgespräch mit meinem Auslandsemester punkten. Immer mehr Unternehmen ist es wichtig, dass sie ihre Mitarbeiter auch international einsetzen können und nehmen deshalb Auslanderfahrung in ihre Anforderungsprofile für neue Mitarbeiter mit auf. Erfahrung ausserhalb des Heimatlandes und die zahlreichen Kontakte, die du im Ausland geknüpft hast, verschaffen dir viele Vorteile bei der stetig wachsenden Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.

Vernetzen

Natürlich trifft man im Auslandsemester auch Studenten aus dem eigenen Land. Zugegeben, ich war oft mit Schweizern und Deutschen zusammen, weil es sich einfach ergeben hat. Dennoch, die Bond bietet mit ca. 40 % internationalen Studenten eine breite Palette an Sprachen und Kulturen. Man lernt Leute aus aller Welt kennen. In meinem Fall waren es viele Skandinavier, Kanadier und Deutsche. Wo verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen aufeinandertreffen, kann jeder unglaublich viel für sich mitnehmen.

Und genau deshalb legt Cheryl jedem und jeder ans Herz, ein Auslandsemester zu absolvieren. «Es ist eine Entscheidung, die man nicht bereut. Und ich kann sagen, dass ein Auslandsemster viele positive Auswirkungen auf die eigene Zukunft haben kann», sagt Cheryl.



Noch mehr Tipps findest du auf Cheryls Blog. Folge Cheryl auf ihrem Blog und auf Instagram.

