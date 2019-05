Wettbewerbe

Gewinne Tickets für «Le jeu» – böser Humor à la française

Diese schwarze Komödie, in der jede Figur mindestens eine Leiche im Keller versteckt hat, bringt dich dazu, dein Handy-Abo zu kündigen…

Es soll ein geselliger Abend unter alten Freunden werden – gepflegte Heiterkeit im vertrauten Rahmen. Doch es liegt eine unbestimmte Spannung in der Luft und die anstehende Mondfinsternis scheint die Gemüter zu erhitzen. Getrieben von unterdrückten Gefühlen und latenter Langeweile im Alltag beschliessen die drei Paare und der «ewige Single», dass es heute mal anders wird. Warum nicht ein verwegenes Spiel spielen?

Die Regeln sind einfach: Alle legen ihr Handy in die Mitte des Tisches und jede Nachricht, jeder Anruf wird mit den anderen geteilt. Doch bestimmte Geheimnisse bleiben besser verborgen. Was mit einem Knistern beginnt, endet in einer gewaltigen Eruption.

Nach seinem letzten Erfolg «Radin!» ist Fred Cavayé mit einer neuen Komödie zurück und hat ein Ensemble bekannter französischer Schauspieler wörtlich an einen Tisch geholt. Leidenschaftliche Wortgefechte ebenso wie Unausgesprochenes, lange überfällige Gefühlsausbrüche und die läuternde Wirkung der Selbstoffenbarung sorgen für viel Abwechslung. Was wäre, wenn… unsere Geheimnisse keine mehr wären?

Ab 13. Juni im Kino

