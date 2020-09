Das Gute liegt so nah

Wettbewerbe

In luftiger Höhe wandern, heimische Wildtiere beobachten oder doch lieber einen Blick hinter die Klostermauern werfen? Die Region Schwyz lädt zu vielseitigen Freizeiterlebnissen ein - und mit dem «ächt Schwyz»-Pass geht dies sogar kostengünstig.

Eigentlich beginnt der Ausflug in den Kanton Schwyz schon beim Wegfahren von zu Hause, denn die Anreise aus dem Mittelland dauert nicht lange. Nach dem Zugersee und Arth-Goldau ändert sich die Kulisse schlagartig: Vor einem thronen unverrückbar der Grosse und der Kleine Mythen. Die beiden Felskolosse oberhalb des Hauptorts Schwyz lassen die Gedanken bereits in die Höhe schweifen, denn ab hier dominieren die Berge. Gleich hinter Schwyz führt ein schmales Tal ins Muotathal, wo sich auf halber Strecke die Talstation der neuen Stoos-Bahn befindet.

Im Bergdorf auftanken und den Blick schweifen lassen

Seite Ende 2017 ist die Bahn mit ihren runden, auffällig gelben Kabinen auf der steilsten Standseilbahnstrecke der Welt unterwegs. So beginnt ein Ausflug auf den autofreien Stoos mit einer richtig spektakulären Fahrt – quasi als Einstimmung auf die Ausflugsmöglichkeiten im und um das Bergdorf. Dort wartet etwa mit der zweistündigen Gratwanderung vom Klingenstock auf den Fronalpstock eine der schönsten Gratwanderungen der Zentralschweiz auf die Wanderer. Auf dem Fronalpstock erleben Besucher einen atemberaubenden Rundumblick auf die Bergwelt und den Vierwaldstättersee. Doch auch Familien mit kleinen Kindern kommen auf ihre Rechnung. Der Moorerlebnis-Rundweg mit dem Stoos-Seeli bietet viel Bewegung und Spass. Übernachtungen auf dem Stoos sind übrigens erschwinglich. Zahlreiche Hotelzimmer und Ferienwohnungen sind zu familienfreundlichen Preisen buchbar.

Ein Zuhause für heimische und europäische Wildtierarten

Vor oder nach dem Ausflug auf den Stoos ist ein Stopp im bekannten Natur- und Tierpark Goldau ein Highlight. Auf 42 Hektaren naturbelassener Fläche, die vom Bergsturz geformt wurde, lassen sich Rehe, Hirsche, Wölfe, Bären, Luchse und zahlreiche Greifvögel aus nächster Nähe beobachten – dank Freilaufzonen. Die Betreiber des Parks investieren immer wieder in neue Gehege oder beteiligen sich an wichtigen Auswilderungsprojekten. Interessierte buchen im Voraus eine Führung. Je nach Interesse gewähren diese einen Blick hinter die Kulisse wie etwa ein Streifzug zu den Bären und Wölfen oder ein Besuch des Parks abends, wenn sich die Tiere auf die Nacht vorbereiten.

Einsiedeln präsentiert sich offen und modern

Nebst viel Natur hat der Kanton Schwyz auch kulturell einiges zu bieten. So blickt das Kloster Einsiedeln auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Eine gute Möglichkeit, das Einsiedeln zu entdecken, ist der Dorfrundweg. Informationstafeln entlang des Wegs stellen das alte und neue Einsiedeln einander gegenüber, das von der barocken Klosterkirche aus dem 18. Jahrhundert geprägt ist. Den Grundstein für das legte einst der heilige Meinrad im 9. Jahrhundert. Bei dieser Fülle an faszinierenden Eigenheiten Einsiedelns lohnt sich der Blick hinter die Klostermauern. Anlässlich einer fachkundigen Führung tauchen Interessierte ab in die Welt des pastellfarbenen Barocks, erfahren mehr über die Entstehung der Klosterkirche mit der Gnadenkapelle und der «Schwarzen Madonna», die eine andächtige Würde ausstrahlt.

Jetzt günstig den Kanton Schwyz entdecken

Der neue «ächt Schwyz»-Pass offeriert 3 von 12 Erlebnisse zu einem super Preis.

Der Herbst lädt dazu ein, die Erlebnisvielfalt in der Ferien- und Ausflugsregion Schwyz auszukosten. Damit das noch einfacher und preisgünstiger geht, wurde der «ächt Schwyz»-Pass ins Leben gerufen. Mit dem Pass entdecken Besucher drei von zwölf Top-Destinationen im Kanton Schwyz für nur

69 Franken. Ausflügler bezahlen also diesen Pauschalbetrag und besuchen drei Destinationen, ohne zusätzliche Kosten. Aus folgenden Angeboten dürfen pro Pass drei ausgewählt werden:



• Rigi Bahnen

• Stoosbahnen

• Alpamare

• Mineralbad Rigi, Kaltbad

• Hoch-Ybrig-Bahnen

• Kloster Einsiedeln

• Sattel-Hochstuckli

• Natur- und Tierpark Goldau

• Rotenfluebahn, Mythenregion

• Schwyzer Museen

• Urnersee-Rundfahrt (SVG)

• Swiss Holiday Park, Morschach



Der Pass ist ab sofort bis Ende Oktober 2020 gültig. Er kann online oder bei ausgewählten Vorverkaufsstellen in der Region bezogen werden.



Hotelaktion: Zwei Pässe für den Preis von einem

Wer sich für Ferien im Kanton Schwyz entscheidet, hat den Joker gezogen: Bei der Buchung ab drei Nächten in einem der Partnerhotels gibt es zwei «ächt Schwyz»-Pässe für den Preis von einem und drei Tage Gratisbenutzung des ÖV obendrauf. Das Hotelangebot dauert auch bis Ende Oktober und muss direkt beim Gasthaus gebucht werden. Weitere Informationen zu den Angeboten des Passes, den Bedingungen und Vorverkaufsstellen sowie zu den Partnerhotels sind auf der folgenden Website zu finden: www.aecht-schwyz.ch

