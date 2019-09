Gewinne einen 100-Franken-Gutschein für Uber Eats

Wettbewerbe

Seit Juli ist Uber Eats in Zürich aktiv. Nach dem Auftakt in Genf und Lausanne kommen damit endlich auch die Nutzer in der Deutschschweiz in den Genuss des neuen app-basierten Delivery-Service.

Dieser Inhalt wurde von Uber Eats verfasst.

Uber Eats, die App für Essenslieferungen vom Technologie-Unternehmen Uber, ist nun auch in der Deutschschweiz verfügbar. Damit können NutzerInnen in Zürich nun täglich von 11 bis 0 Uhr und freitags und samstags bis 1 Uhr ihre Lieblingsgerichte einfach per App oder Webseite in weniger als 30 Minuten bestellen.

Neues Delivery-Erlebnis dank Uber Technologie

Dank Ubers innovativer GPS-Technologie haben die Zürcher nun auch die Möglichkeit, sich mit der Uber Eats App das Essen genau dorthin zu bestellen, wo sie sich gerade befinden – sei es zuhause, im Büro, am See oder im Park. Dabei liegt die durchschnittliche Lieferzeit unter 30 Minuten.

Zudem kann die Bestellung, welche durch unabhängige Kuriere mit Velos oder Motorrollern ausgeliefert wird, während des gesamten Bestell- und Lieferprozesses in Echtzeit mit der Uber Eats App verfolgt werden. Es besteht kein Mindestbestellwert und die Liefergebühr beträgt CHF 4.90 pro Bestellung. Ausserdem können bestehende Uber-Nutzerinnen und Nutzer den gleichen Account verwenden, um sich mit wenigen Knopfdrucken bei der Uber Eats App anzumelden. Die Bezahlung und ein mögliches Trinkgeld für den Kurier wird einfach und bargeldlos über die App abgewickelt.

Spare CHF 15.– für deine erste Bestellung bei Uber Eats

Werde Teil der Uber Eats Community und lebe den Moment! Wir versüssen dir den Test mit CHF 15.– Rabatt auf deine erste Bestellung.

Also, worauf wartest du noch?

App herunterladen Lieblingsrestaurant auswählen bestellen und freuen

Los geht’s!

