Gewinne Tickets für das ausverkaufte Biffy Clyro Akustik-Konzert [Promotion]

Am Dienstag, 02. Oktober 2018 lässt sich Biffy Clyro im Theater 11 in Zürich erleben. In intimer und entspannter Atmosphäre führen die sonst so aggressiven und dramatischen Rocker durch einen Abend voller Akustik. Wir verlosen Tickets für das ausverkaufte Konzert.



Obwohl die Liveshows von Biffy Clyro nur so vor elektrisierender und explosiver Energie strotzen, haben die drei Schotten bereits mehr als einmal bewiesen, dass ihre akustischen Auftritte eine ebenso phänomenale Show versprechen. Mit ganz viel Akustik im Gepäck machen sich Biffy Clyro am Dienstag, 02. Oktober auf den Weg ins Theater 11 nach Zürich.

Ganz egal, wovon Biffy Clyro zu Beginn ihrer Karriere 1995 träumten, dass sie mit ihrem 2013 veröffentlichten Hitalbum „Opposites“ auf Platz 1 der UK Charts landen und danach an unzähligen Headliner-Festival-Sets rund um den Globus spielen würden, hätten sie womöglich nicht erwartet.

„Der einzige Weg, nach einem Doppelalbum weiterzumachen, ist, komplett dagegen zu rebellieren“, lacht Sänger und Gitarrist Simon Neil. Lang wurde über ein neues Album gemunkelt und dieses Jahr ist es soweit, Biffy Clyro veröffentlichen ihr erstes Akustikalbum „MTV Unplugged: Live At Roundhouse London“ am 25. Mai 2018.

Aufgenommen wurde die Scheibe letzten November in Londons berühmtem Roundhouse. Biffy Clyro haben sich damit in der MTV Unplugged-Reihe neben ganz grosse Künstler wie Nirvana, Oasis, Pearl Jam, R.E.M. und George Michael eingereiht. Das Werk ist gespickt mit alten Klassikern des bereits bestehenden Biffy Clyro Kataloges, aber auch mit einem Cover vom Beach Boy’s Hit „God Only Knows“ und einem neuen Song „Different Kind of Love“.

