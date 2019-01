Jetzt Tickets für das FCZ-Heimspiel gegen den Grasshopper Club Zürich gewinnen!

Good News!

Du hast noch vier Chancen, Tickets für ein Heimspiel zu gewinnen:



So, 24.02.19 FC Zürich – FC Luzern, 16.00 Uhr

So, 03.03.19 FC Zürich – FC Lugano, 16.00 Uhr

So, 17.03.19 FC Zürich – Neuchâtel Xamax FCS, 16.00 Uhr Mi, 03.04.19 FC Zürich – FC Basel 1893, 20.00 Uhr