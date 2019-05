Wettbewerbe

Gewinne Tickets für das Openair Oberrieden 2019

Die Tore des kleinen, aber feinen Hip Hop Festivals mit der fantastischen Aussicht auf den Zürichsee öffnen sich schon bald zum 35. Mal.

DIE DIESJÄHRIGEN HIGHLIGHTS? Das Openair Oberrieden findet am Freitag, 31. Mai ab 17.30 Uhr und Samstag, 01. Juni ab 18.00 Uhr statt. Hip Hop Tunes und freshe Beats werden aus den Boxen dröhnen und die Lichtershow den Waldrand und unser gigantisches Zelt bei der Schützenwiese in Oberrieden in eine Tanzfläche verwandeln. Jahr für Jahr sorgen die ehrenamtlich tätigen Mitglieder für dieses unvergessliche Wochenende und stecken jegliches Herzblut und Schweiss in die Umsetzung.

Bild: Openair Oberrieden

Nicht nur internationale Künstler wie Delinquent Habits (USA) und Gavlyn (USA) bringen Hip Hop und Rap nach Oberrieden, auch Perlen des CH-Raps wie S.O.S, Baze, Phumaso & Smack, Danase & Sterneis, Melo und Loftrecords sind dieses Jahr vertreten.

Der altbekannte DJ B2K wird mit DJ Jesaya und weiteren Friends für musikalische Vibez und ausgelassene Partynächte im Zelt sorgen.

Auch Graffitifans kommen nicht zu kurz. Internationale wie auch nationale Sprayer werden erneut die Wall live in ein wahnsinniges Kunstwerk verwandeln. Action gibt es wieder beim Bombers Battle, bei dem acht Sprayer aufeinandertreffen werden, um für Ruhm und Ehre zu kämpfen.

Für alle Newcomer findet am Freitag die Band-It Vorausscheidung im Musikstil Hip Hop in Zusammenarbeit mit Migros Kulturprozent statt. Dort können schon heute die Stimmen am Hip Hop Himmel von morgen bejubelt werden.

Wann & Wo? Freitag, 31. Mai ab 17.30 Uhr und Samstag, 01. Juni ab 18.00 Uhr



Schützenwiese in Oberrieden

Bild: Openair Oberrieden

Ticketverkauf Tickets sind wie gewohnt bei Starticket erhältlich.

Den 2-Tagespass (FR/SA) gibt es bereits ab CHF 55.00

Die 1-Tagespässe für Freitag ab CHF 25.00

Die für Samstag ab CHF 35.00.



Ausserdem kann beim Kauf eines Tickets CHF 1.00 an

„Viva con Agua“ gespendet werden.

