Gewinne Backstagepässe für das The Tree Festival!

Im Puls der Zeit und an der schönsten Location am Zürichsee – das The Tree Festival findet vom 5. bis 7. Juli 2019 auf dem Zürihorn statt und du kannst mit deiner Begleitung dabei sein.

Dieser Inhalt wurde von Naturklang GmbH verfasst.

Ein brandneues Festival auf dem Zürihorn

Naturklang live – ja ihr seht richtig, wir organisieren, auf dem Gipfel des Zürifäschts, aber fern ab von den Massen, ein brandneues dreitägiges Festival am Zürihorn. Du kannst schwimmen, tanzen, auf dicken Vetsäcken chillen. Auf die Schweizer Berge blicken und den Alltag vergessen. Zu herrlichen Liveklängen von Bob Moses, BONDI und auch Paji an der Geige schweben. Dazu gibt’s am Samstag ein einzigartiges Showcase von DO NOT SIT mit Behrouz und seiner Crew! Man mag sich an letztes Jahr ALL DAY I DREAM im MFO Park noch erinnern.

Seit gespannt auf ein Tree Wunderland mit mehr als 1000 Specials und viel Schabernack mitten in Zürich aber doch am See!

Line-up

Freitag, 17.00–05.00 Uhr

PAJI*live (Berlin)

Tony y Not (New York)

Samsara (Los Angeles)

SQDL (New York)

Reto Ardour & Ronny Grauer

Gianni & Mike

Samstag, 12.00–05.00 Uhr

BEHROUZ (Los Angels)

BONDI*live (Berlin)

Masaya - Official Fanpage (Lausanne)

Patrischa

workinprogress

Burt Cobain

Loi & Bär

Sonntag, 11.00–23.00 Uhr

Bob Moses*clubset (Vancouver)

Heimlich Knüller (Berlin)

Bonny & Clyde

Juli Lee

NUKEM & Lara Love

And Hazel

Frenchwork

The Tree Festival 2019

Infos im Überblick Datum: 5.–7. Juli 2019

Türöffnung: 5. Juli, 17.00 Uhr

Ort: Zürihorn



Weitere Infos zum The Tree Festival findest du hier. Zu weiteren Events von Naturklang kommst du hier.

Wir verlosen 5x2 Backstage-Pässe für das The Tree Festival.