Wettbewerbe

Promotion

Wettbewerb: Gewinne Tickets für das Konzert von Frank Turner in Zürich



Bild: Mainland Music

Promotion

Gewinne Tickets für das Konzert von Frank Turner in Zürich

Dieser Inhalt wurde von Mainland Music verfasst

Man könnte beinahe denken, dass die "Neverending Tour" nicht von "Bob Dylan", sondern von Frank Turner ins Leben gerufen wurde. Der Mann aus Winchester ist nahezu permanent auf Tour. Weit über 2000 Shows in 45 Ländern hat Frank Turner in den letzten 12 Jahren gespielt.

Mit einer unglaublich authentischen Stimme und seiner Gitarre trifft der Folk-Punk-Poet seit Jahren den Nerv der Zeit. Von schummrigen Kneipen über dampfende Klubs bis rauf in die ausverkaufte Wembley Arena in London hat er so ziemlich alles erobert. Zweieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung seiner letzten Scheibe "Positive Songs for Negative People" dürfen wir uns jetzt auf neues Sing-Along-Material freuen!

Infos Wann & Wo

Sonntag, 4. November 2018 | 20:00 Uhr | Volkshaus Zürich



Tickets gibt's hier.



Bild: Mainland Music

Am 4. Mai präsentiert er uns sein neustes Album "Be More Kind." Eigentlich hätte es ein Konzeptalbum werden sollen, über grosse Frauen der Weltgeschichte, die in Vergessenheit geraten sind. Doch dann kam 2016 und "the world decided to go collectively nuts", so Turner. Trump und Brexit mussten in anderen Songs verarbeitet werden. "Be More Kind" ist ein politisches Album, im persönlichen und im gesellschaftlichen Zusammenhang. Reflektiert und engagiert wie immer, mit vollem Herz und voller Kehle, wird uns Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls im Volkshaus seine neuen Songs und alten Hits entgegen schmettern!

Wettbewerbe Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert von Frank Turner im Volkshaus! Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter