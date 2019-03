Wettbewerbe

Gewinne jetzt Tickets für die «WIR» Vorpremiere!

Du kannst dich vor allem verstecken, aber nicht vor DIR selbst. Hol dir jetzt deine Premieren-Tickets und erlebe einen Albtraum, der kein Nackenhaar unberührt lässt.

Wohl kein anderer Schocker dürfte in diesem Jahr so heiss erwartet werden wie «WIR», der neue Film von Jordan Peele.

Sie selbst sind ihre schlimmsten Feinde.

Adelaide (Lupita Nyong'o) und Gabe Wilson (Winston Duke) fahren mit ihren beiden Kindern an den Strand und wollen Zeit mit ihren Freunden (u. a. Elizabeth Moss) verbringen. Die ausgelassene Urlaubsstimmung verwandelt sich in einen Albtraum, als am Abend plötzlich eine Gruppe unheimlicher Gestalten vor ihrem Haus auftaucht. Schon bald muss die Familie feststellen, dass die Fremden ihnen ähnlicher sind, als sie dachten. Sie selbst sind ihre schlimmsten Feinde.

Vor zwei Jahren sorgte Regisseur und Autor Jordan Peele mit Get Out für eine Sensation des Genrekinos und gewann schliesslich sogar den Oscar® für das Beste Originaldrehbuch. Für seine Besetzung konnte er unter anderem Oscargewinnerin Lupita Nyong’o (Black Panther) und Elizabeth Moss, den Emmy-preisgekrönten Star der Kultserie The Handmaid’s Tale, gewinnen. Die Produktion übernahm Horror-Meister Jason Blum mit seiner Firma Blumhouse Productions.

Infos Vorpremiere: 20. März in Zürich

Kinostart: 21. März

Weitere Infos findest du hier.



Wir verlosen 25x2 Tickets für die «WIR» Vorpremiere am 20. März in Zürich! Du willst da hin? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

