Klaus Komenda reist um die Welt mit Star Alliance – mit etwas Glück kannst du das auch

Erst als ich am Boarding-Gate für den ersten Flug meiner langen Reise auf das Einsteigen wartete, wurde mir das erste Mal bewusst, dass ich am Anfang eines aufregenden Abenteuers stand.

Dieser Inhalt wurde von Klaus Komenda für Star Alliance verfasst

Aus meiner Wahlheimat San Francisco sollte es über Neuseeland und Australien nach Asien gehen: Vietnam, Taiwan und Japan hatte ich mir hierfür vorgenommen, um dann – nach einem Heimatbesuch in der Schweiz – Südafrika zu entdecken, um von dort zurück in die USA zu fliegen.

War das alles Wirklichkeit oder doch nur ein Traum?

Wenn ich bedenke, dass dieses Abenteuer mit einem Wettbwerb von Star Alliance begann, so scheint mir das heute unglaublich. Nun hast auch du die Chance der nächste Gewinner eines Round The World Tickets zu sein.

Round the World in 13 Bildern

Story of Klaus Komenda:

So richtig in der Realität war ich erst angekommen, als ich es mir an meinem Gangplatz auf dem United Airlines Flug 917 gemütlich machte. Ich ging tatsächlich auf eine Reise um die Welt und war bereit für mein Abenteuer.

Meine erste Station war Neuseeland. Ich entdeckte die unglaubliche Vielfalt des Landes, in welchem man am selben Tag sowohl den warmen Sandstrand als auch das alpine Klima in den Bergen erleben kann. Von der Metropole Auckland machte ich mich auf den Weg nach Wellington. Dabei war ich sehr beeindruckt vom Whanganui National Park. Die dicht bewaldete, ja gar dschungelartige Region gab mir ein unglaubliches Gefühl an Abgeschiedenheit. Von Auckland ging es dann weiter nach Australien. Als Europäer ist man sich der grossen Distanzen in Ozeanien nicht wirklich bewusst. Umso verwunderter war ich, als der Pilot auf meinem Air New Zealand Flug die Flugzeit von sieben Stunden nannte.

Als passionierter Radfahrer nutzte ich die Zeit, mir Gedanken um meine Radroute von mehr als 1000 km zu machen: Von Perth bis nach Albany im Südwesten Australiens. Für etwa zwei Wochen sollte ich durch unterschiedliche Wald- und Hügellandschaften unterwegs sein, oft abseits jeglicher Zivilisation. Es dauerte fünf Tage, bis ich nach dem Start ausserhalb von Perth, wieder einer anderen Person auf dem Pfad begegnete.

Von Australien ging es nach Vietnam. Fernab von der Touristenroute wollte ich mich ganz auf das Land und seine Kultur einlassen. Von Hanoi aus machte ich mich auf ins Landesinnere und steuerte dann weiter südwärts, entlang des Ho Chi Minh Highway, einer wenig befahrenen Verkehrsader, die den Norden mit dem Süden verbindet. Je weiter südlich ich gelangte, desto mehr kamen mit Fortdauer der Reise die charakteristischen Kalkstein Karste auf, überzogen mit dichter tropischer Vegetation.

«Ich wollte die ganze subtropische Insel entdecken und begab mich in die hügeligen Ausläufer der zentralen Gebirgskette, um den Sonne-Mond-See zu entdecken.»

Im Phong Nha Ke Bang Nationalpark konnte ich während einer zweieinhalbstündigen Bootstour einige der vielzähligen Riesenhöhlen bestaunen. Danach ging es weiter ins historische Hue, eine der ehemaligen königlichen Hauptstädte des Landes. Geschichtsinteressierte können hier eine Menge entdecken; beeindruckende Architektur, ansprechende Museen oder die alten Kaisergräber. Man erhält einen faszinierenden Eindruck der reichen Kultur des Landes.

Nach dem Abenteuer Vietnam ging es mit Eva Air von Hanoi weiter östlich nach Taipei, der Hauptstadt von Taiwan. Ich wollte die ganze subtropische Insel entdecken und begab mich in die hügeligen Ausläufer der zentralen Gebirgskette, um den Sonne-Mond-See zu entdecken. Von dort ging es an der Ostküste mit dem Pazifik zu meiner Rechten über durch das Huadong-Tal, vorbei an saftig grünen Reisplantagen zurück nach Taipei.

Atemberaubende Landschaften und viel Zeit zum Nachdenken

Ein weiterer Flug brachte mich zu meiner letzten Station in Asien: Ich hatte mir Osaka, die drittgrösste Stadt Japans, ausgesucht. Von dort fuhr ich mit dem Fahrrad westwärts, um nach Wakayamaum per Fähre auf die Insel Shikoku zu gelangen. Abseits der Hauptattraktionen, entschied ich mich bewusst für eine Route ins abgeschiedene, gebirgige Zentrum der Insel, wo ich mit atemberaubenden Landschaften belohnt wurde. Ich gönnte mir eine entspannende Auszeit in einer typisch japanischen heissen Quelle, dem sogenannten Onsen, des Landes.

Weiter ging die Reise auf die Hauptinsel Honshu. Demütig und nachdenklich wurde ich beim Besuch des Peace Memorial Parks in Hiroshima, mit zahlreichen Mahnmälern und Gedenkstätten in mahnender Erinnerung an den Atomangriff 1945. Mit dem Shinkansen Schnellzug ging es dann zurück Richtung Osten, wo im geschichtsträchtigen Kyoto der Besuch beeindruckender Tempelanlagen auf dem Programm stand.

Nach dem Abenteuer Japan, war bereits mehr als die Hälfte meiner Round The World Reise verwirklicht und ich hatte einen etwas längeren Zwischenstopp in Europa geplant. Von dort aus geht es nach einer kleinen Sommerpause mit Lufthansa nach Südafrika in die «Mother City» Kapstadt, berühmt für deren Wahrzeichen; der Tafelberg.

Meine Weltumrundung beende ich auf meinem letzten Flug mit South African Airways von Kapstadt nach San Francisco. Dieser Round the World Trip ist ein langjähriger Traum von mir, der nun in Erfüllung gegangen ist. Die Erinnerungen daran, werden mich ein Leben lang begleiten.

Star Alliance und dein Reiseerlebnis Vor allem in der Buchungsphase hatte ich Fragen bezüglich des Ablaufs der Reise und einiger Details. Die Betreuung von Seiten von Star Alliance empfand ich als ausgezeichnet. Meine Anliegen und Fragen wurden mit grösster Professionalität behandelt. Meine anschliessenden Erfahrungen auf den einzelnen Flugsegmenten spiegelten durchwegs die Erwartungen wider, die ich bereits von Star Alliance hatte: Grossartiger Kundenservice am Check-in, am Flughafen, wie auch an Board.

Book and Fly Tool Stelle deine persönliche Weltreise unkompliziert über das Star Alliance Book and Fly Tool zusammen. Nach der Wahl vom Ausgangspunkt der Reise und der gewünschten Kabinenklasse, können die Destinationen nach Wahl auf einer interaktiven Weltkarte hinzugefügt werden. Alles was nun noch fehlt, ist die Eingabe der Personen- und Kontaktdaten und schon hast du deine persönliche Weltreise gebucht. Einfacher geht es nun wirklich nicht und dein Abenteuer mit Star Alliance kann losgehen.

