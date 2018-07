Wettbewerbe

Gewinne jetzt VIP-Tickets für das Locarno Festival

Bereits zum 71. Mal findet das Locarno Festival statt. Wir verlosen je 2 VIP Tickets für den Freitag 10. August 2018 und Samstag 11. August 2018.

Während seiner 71-jährigen Geschichte, hat das Locarno Festival eine einzigartige Position im Panorama der wichtigsten internationalen Filmfestivals eingenommen. Jeden August wird die Kleinstadt Locarno, im Herzen Europas, für 11 Tage zur Hauptstadt des Autorenkinos. Tausende Fans und Filmschaffende treffen sich jeden Sommer um sowohl ihr Wissensdurst für neue Entdeckungen wie die Passion für das vielfaltige Medium Kino zu stillen. In Locarno finden sie ein qualitätsreiches, eklektisches, überraschungsfreudige Programm, wo junge Talente sich mit berühmten Gäste und Persönlichkeiten aus der Branche messen können. Das Publikum ist die Seele des Festivals, wie uns die wundervolle Piazza Grande zeigt, die in seinem magischen Szenario jeden Abend bis zu 8000 Zuschauer willkommen heisst.



Im Laufe seiner langen Geschichte, hatte das Festival die grosse Ehre Stars wie Marlene Dietrich, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Susan Sarandon, Sir Anthony Hopkins, Juliette Binoche, Edward Norton, Harvey Keitel, und Adrien Brody willkommen zu heissen. Genau dies ist das was Locarno so einzigartig macht: es lockt jedes Jahr mehrere Persönlichkeiten aus der Filmbranche an, die die Magie des Kinos hier in Locarno erneut entdecken.



Das 71. Locarno Festival findet vom 1 – 11 August 2018 statt.

