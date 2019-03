Wettbewerbe

watson-User-Kino: Gewinne Tickets für «Destroyer»



watson-User-Kino: Gewinne Tickets für «Destroyer»

Hast du Lust, unter watson-Freunden eine angesagte Vorpremiere zu erleben? Dann mach jetzt beim Wettbewerb zu «Destroyer» mit.

Ein Mordfall wie jeder andere - so scheint es. Erin Bell (NICOLE KIDMAN), Polizistin in Los Angeles, wird schnell eines Besseren belehrt: Indizien am Tatort deuten darauf hin, dass eine verschollen geglaubte Person aus ihrer Vergangenheit wieder zurück ist. Silas ist der Grund, warum Erin heute ein Schatten ihrer selbst ist, eine gebrochene, innerlich wie äußerlich zerstörte Frau, die durch ihr Leben stolpert wie eine Untote. 17 Jahre sind vergangen, seit Erin als verdeckt arbeitende FBI-Agentin Silas zum ersten Mal auf der Spur war. Damals endete die Ermittlung in einer Katastrophe. Jetzt sieht Erin die Gelegenheit gekommen, ihre Sünden von einst wieder gut zu machen und Silas zur Strecke zu bringen. Koste es, was es wolle...



Nicole Kidman zählt zu den wandlungsfähigsten und vielseitigsten Schauspielerinnen der Gegenwart. Aber so wie in diesem kompromisslosen Thriller hat man die Oscar®-Gewinnerin noch nie gesehen: Als Erin Bell ist sie schlicht nicht wiederzuerkennen und liefert die vielleicht eindringlichste und kompromissloseste Darstellerleistung ihrer triumphalen Karriere. Sie überzeugt durch und durch als abgehalfterte Polizistin in der Stadt der Engel, die nach Jahren in der Verdammnis die Chance auf Erlösung erhält.

Karyn Kusama (GIRLFIGHT) ist ein packender L.A. Noir gelungen, ein intensives Copmovie in der Tradition von DIRTY HARRY, SIEBEN, HEAT und BAD LIEUTENANT. An der Seite von Nicole Kidman spielen Sebastian Stan (AVENGERS: INFINITY WAR), Tatiana Maslany („Orphan Black“) und Toby Kebbell (PLANET DER AFFEN: REVOLUTION).

AB 4. APRIL IM KINO

watson-Userkino Wann & Wo

Mittwoch, 3. April 2019 | Kino Houdini Zürich

Apéro ab 18:15 Uhr

Filmstart um 18:45 Uhr



«Destroyer»

