Gewinne Tickets und erlebe LAUV Live im X-TRA!



Bild: Gadget Entertainment AG

Gewinne Tickets und erlebe LAUV Live im X-TRA!

Der 25-jährige Sänger, Songwriter, Multi-Instrumentalist und Produzent LAUV wir vom Rolling Stone Magazin bereits als «Pop’s Up-and-Coming Heartbreak King» gefeiert.

Bevor der US-Amerikaner als Shootingstar der Generation Z erfolgreich wurde, arbeitete er bereits als gefragter Songwriter für Khalid, Cheat Codes, Demi Lovato und Charli XCX.

Mit seiner Triple-Platin-Debüt Single «I Like Me Better» startete er als Einzelkünstler durch, erreichte auf seinem Playlist-Projekt «I met you when I was 18» über 3 Milliarden Streams auf Spotify, wurde für seine Single «I’m so tired…» mit Troye Sivan mit Gold ausgezeichnet und war rund um den Globus in den Top 10 der Airplay und Single Charts zu finden.

Bild: Gadget Entertainment AG

Ticketvorverkauf Weitere Informationen rund um den Ticketverkauf findest du hier.

Gewinne Tickets und erlebe LAUV Live im X-TRA! Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück für dich und deine Begleitperson Tickets gewinnen.