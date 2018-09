Danitsa kommt ans Weihern Openair Festival - und du kannst dabei sein

Wettbewerbe

Diesen Sommer spielte sie auf fast jedem erdenklichen Festival in der Schweiz – und das aus guten Gründen. Ein Interview mit Danitsa über ihren Hit Captain und den Grund, warum plötzlich alle bei diesem Lied mitsingen.

Hi Danitsa! Wer bist du und warum sollte man dich kennen?

Danitsa: Ich bin Danitsa und Menschen sollten mich kennen, weil ich natürlich bin und weil ich Musik für alle mache - für jede Generation.

Welches Lied würdest du jemandem zeigen, der noch nie von dir gehört hat?

Danitsa: Captain. Das ist ein sehr starker Song und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich in einem Lied so richtig ehrlich war. Ich habe viel positives Feedback erhalten.

Nimmst du es dir zu Herzen, wenn jemand deine Musik kritisiert?

Danitsa: Früher habe ich das sehr stark gemacht. Wenn du etwas in den Sozialen Medien teilst, erhältst du sowohl gute als auch ziemliche fiese Kommentare. Früher habe ich alle gelesen, heute überfliege ich sie nur kurz, akzeptiere Kritik, kann aber vieles auch gut wegstecken. Ich mache Musik für mich selber, das ist das Wichtigste.



Wann haben die Leute begonnen, bei deinen Songs mitzusingen? Wie hat sich das angefühlt?

Danitsa: Dieses Jahr! Seit ich den Swiss Music Award gewonnen habe, werden meine Songs auch im Radio gespielt. Und wenn dein Song mehr als einmal am Tag am Radio läuft, können die Leute auch irgendwann deine Texte.

Was magst du am meisten an deinem Musikerinnen-Dasein?

Danitsa: Am liebsten gehe ich ins Studio, um neue Musik aufzunehmen und vorallem meine eigene Musik zu machen. Ich finde es auch toll, immer wieder neue Menschen kennen zu lernen.



Was magst du am wenigsten?

Danista: Am wenigsten mag ich dieses falsche Verhalten einiger Menschen in diesem Business. Wenn man berühmt wird, kann es sein, dass man sich verändert. Mit dieser Arroganz in diesem Business kann ich gar nichts anfangen. Man ist doch nicht plötzlich etwas besseres als andere!



Langweilt es dich manchmal, die gleichen Songs immer wieder zu spielen?

Danitsa: Oooh ja. Darum arbeite ich auch schon wieder an einem neuen Album, damit es mir nicht langweilig wird.​

Weihern Openair Festival Das beschauliche Openair mit einzigartiger Sicht über St.Gallen findet dieses Jahr von Donnerstag bis Samstag statt. Mit dabei: Danitsa, Reggae-Sänger Dodo, das Urgestein der Schweizer Blues-Szene Philipp Fankhauser und viele mehr.



Wann: 13. - 15. September 2018

Wo: Drei Weihern in St.Gallen

Mehr Infos zum Festival findest du hier.





