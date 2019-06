Wettbewerbe

Weezer kommt nach Zürich und du kannst dabei sein!



Weezer kommt nach Zürich und du kannst dabei sein!

Das Konzert der Band Weezer findet am Montag, 8. Juli in Zürich im X-TRA statt. Sichere dir jetzt Tickets für dich und deine Begleitung!

Die Band um Vordenker Rivers Cuomo hat weltweit bereits über 17 Millionen Alben verkauft. Ihr Katalog enthält Megahits wie «Buddy Holly», «Undone (The Sweater Song)», «Say It Ain’t So», «Pork and Beans» und viele mehr.

Weezer hat im Laufe der Karriere bereits einige Grammys und MTV Video Music Awards gewonnen. Das von ihr initiierte Genre des «College Rock» hat die Band dabei immer wieder neu definiert und interpretiert. Im Jahre 2016 veröffentlichte die Band ihr zehntes Studioalbum, «Weezer (The White Album)», ein selbsternanntes Strandalbum, das auf Platz 1 der Billboard's Rock debütierte. Ihr neuestes Album, «Pacific Daydream», brachte den ersten Hit «Feels Like Summer» im Alternative Radio.

Die Band besteht aus Rivers Cuomo (Leadgesang, Leadgitarre), Patrick Wilson (Schlagzeug), Brian Bell (Rhythmusgitarre, Hintergrundgesang, Keyboards) und Scott Shriner (Bass, Hintergrundgesang). Rivers Cuomo begeisterte sich vor der Bandgründung für klassischen Heavy Metal, aber auch für die Beach Boys. Er gründete Weezer, um beide Einflüsse zu verbinden.

Infos Datum: 8. Juli 2019

Ort: X-TRA Zürich

Türöffnung: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr



Tickets gibt es hier.





Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert von Weezer im X-TRA in Zürich!