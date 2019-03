Gewinne Indoor-Skydiving-Flüge und Kinotickets für CAPTAIN MARVEL!

Wettbewerbe

Mit CAPTAIN MARVEL in die Lüfte gehen: Gewinne für dich und deine Begleitung Indoor-Skydiving-Flüge im Wert von CHF 148.- sowie Kinotickets für CAPTAIN MARVEL.

Mit CAPTAIN MARVEL bringen die Marvel Studios am 7. März 2019 einen neuen Blockbuster in die Deutschschweizer Kinos. Dieser entführt seine Zuschauer in eine Zeit vor den Avengers – in eine bisher noch unbekannte, wichtige Episode im Marvel-Universum. CAPTAIN MARVEL ist der 21. Film im Marvel Cinematic Universe und der erste, der eine weibliche Superheldin als Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt: Oscar-Preisträgerin Brie Larson als Carol Danvers alias CAPTAIN MARVEL.

CAPTAIN MARVEL spielt in den 1990er Jahren und beleuchtet Carol Danvers’ Entwicklung zu einer der mächtigsten Superheldinnen im Marvel Cinematic Universe. Im Verlauf der von CAPTAIN MARVEL erzählten Geschichte geraten Danvers und eine kleine Gruppe von Verbündeten in den Sog eines galaktischen Krieges zwischen zwei außerirdischen Völkern, der schließlich auch die Erde erreicht.

CAPTAIN MARVEL basiert auf der gleichnamigen sehr populären Marvel-Comicreihe, deren erste Ausgabe 1967 erschien. Neben Brie Larson spielen Samuel L. Jackson, Jude Law und Ben Mendelsohn weitere zentrale Rollen.

Passend zum Kinostart am 7. März 2019 in der Deutschschweiz verlosen wir 2x2 Flüge für das Indoor Skydiving in der Windwerk AG in Winterthur. Dazu gibt es jeweils zwei Kinotickets für den Film CAPTAIN MARVEL zu gewinnen.

Das Indoor Skydiving kann an jedem Tag eingelöst werden. Die Kinotickets sind von Montag bis Freitag frei einlösbar.

Wir verlosen jeweils 2x2 Indoor-Skydiving-Flüge und Kinotickets für CAPTAIN MARVEL! Du liebst das Marvel-Universum und bist für Action zu haben? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

