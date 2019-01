Wettbewerbe

Gewinne Tickets für das Konzert von Florence + The Machine in Zürich

Nach der gefeierten Tournee kehren Florence Welch und ihre Band mit ihrer fesselnden Live-Show zurück auf die grosse Bühne! Am Montag, 04.03.2019 wird die Engländerin das Hallenstadion in einen musikalischen Tempel verwandeln.



Die britische Künstlerin zählt zu den faszinierendsten Sängerinnen unserer Generation und hat bereits mit ihren ersten drei Alben Kritiker und Fans gleichermassen betört: Lungs (2009), Ceremonials (2011) und How Big, How Blue, How Beautiful (2015) mit einer Reihe von weltweiten Hits wie „You’ve Got The Love“, „Dog Days Are Over“, „Shake It Out“ und „Spectrum (Say My Name)“.

Das vierte Album von Florence + The Machine „High As Hope“ ist so intim wie episch, wagt sich in neue Klangbereiche vor und greift gleichzeitig auf die Wurzeln von Florence zurück. Es ist eine rohe und bezaubernde Angelegenheit. Auf dem Album finden sich Kollaborationen mit Künstlern wie Kamasi Washington, Sampha, Tobias Jesso Jr, Kelsey Lu und Jamie xx und wie Florence es beschreibt „ist ein reiner Ausdruck dessen, wer ich jetzt bin.“

Florence Welch ist eine überragende Performerin die mit ihrem Charisma, ihrer Stimmgewalt und der dramatisch inszenierten Bühnenshow jeden Musikfan für sich gewinnt.

Infos Wann & Wo:

Montag, 4. März 2019

20:00 Uhr | Hallenstadion Zürich



Tickets gibt's bei Starticket.ch



Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert von Florence + The Machine im Hallenstadion! Du willst da hin? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

