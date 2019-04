Wettbewerbe

Gewinne eine Mini-Weltreise mit Boa Lingua



Bist du reif für eine Auszeit, bevor der nächste grosse Schritt ansteht? Dann schickt Boa Lingua dich auf ein dreimonatiges Abenteuer! Gewinne drei Sprachaufenthalte an drei verschiedenen Destinationen während drei Monaten.

Im ganzen Prüfungsstress oder in der Abschlussphase kann man sich gar nicht vorstellen, was danach folgt. Boa Lingua hat einen Plan für dich! Nimm am Wettbewerb für die Mini-Weltreise mit Boa Lingua teil und jette für drei Monate an drei verschiedene Orte und vertiefe deine Englischkenntnisse. Starten tust du in London: In der pulsierenden Megametropole mit zig Aktivitätsmöglichkeiten wird dir garantiert nie langweilig. Danach geht es rüber nach San Diego, wo du am Beach auf den Wellen surfst und Partys bis zum Morgengrauen feierst. Erschöpft? Dann nichts wie los nach Kanada! In Toronto erwarten dich nebst der Hochhaus- und Kulturstadt auch der Besuch der Niagarafälle und die Entdeckung der wunderschönen kanadischen Natur.

An der jeweiligen Destination besuchst du einen vierwöchigen Standard-Sprachkurs (20 Lekt./Woche) an der Boa Lingua-Partnerschule Stafford House. Ausserdem inbegriffen im Preis ist die Unterkunft bei einer Gastfamilie im Einzelzimmer mit Halbpension, alle Gebühren sowie der Transfer bei der Ankunft. Zusätzlich sind alle Flüge für die Mini-Weltreise mit Boa Lingua inklusive.

