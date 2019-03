Wettbewerbe

Gewinne jetzt Tickets für das Horror-Meisterwerk «WIR»!

Jordan Peeles neuer brillanter Thriller «Wir» ist alles, was sich Horrorliebhaber und Fans von «Get Out» wünschen könnten. Hol dir jetzt deine Tickets und entdecke die Angst in dir – ab 21. März nur im Kino!

Jordan Peeles WIR glückte am 8. März eine frenetisch gefeierte Weltpremiere vor einem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal am SXSW-Festival in Austin. Sowohl Kritiker wie auch Fans zeigten sich begeistert und bescherten dem Film eine grandiose 100%-Bewertung auf Rotten Tomatoes.

«Bone-chilling and terrifying »

Weltpremieren-Besucher schwärmten von Lupita Nyong'os Performance und zementierten Jordan Peele als risikofreudigen visionären Filmemacher mit seinen Nachfolgefilm nach «Get Out».

«Jordan Peele is a new master of suspense»

WIR ist ein packender Horror-Trip einer Familie, welche von Doppelgängern terrorisiert wird. Ein paar wenige Glückliche konnten diese Reise bereits in Austin mitmachen. Bist du nun bereit, dich ab 21. März in den Schweizer Kinos auf die Albtraum-Reise deines Lebens zu begeben?!

«Smart and relentlessly scary»

Macht euch bereit. WIR kommen euch holen!

Wir - Ab 21. März im Kino.

http://www.wir-derfilm.ch/



