Jetzt CHF 2000.– Startguthaben gewinnen

Promotion

Gewinne Tickets fürs Weihern Openair in St.Gallen

Das Weihern Openair Festival findet dieses Jahr vom 12. Bis 14. September statt. Auch dieses Jahr besticht das Openair mit vielen regionalen und nationalen Bands wie Marius Bear, Yes, I’m very tired now, Catalyst, Les Touristes, Len Sander, oder Jessiquoi u.v.m. Am Samstag, am frühen Nachmittag gibt es auch dieses Jahr wieder ein Programm für die kleinen Ohren. Mit Tischbombe und Laurent & Max treten zwei tolle Kinderbands auf. Neben den Konzerten gibt es noch weitere Attraktionen wie eine Cheerleadin

Wenn der Hochsommer vorbei und die Badi-Saison beendet ist, dann beginnt das Weihern Openair Festival. Umgeben vom Frauenweiher, viel Wald, Grün und Vogelgezwitscher fühlt man sich am Weihern Openair wie auf einer kleinen, eigenen Insel. Mit der Dämmerung ertönen dann die Klänge der ersten, der vielen Schweizer Bands und der Startschuss für das letzte Schweizer Openair 2019.

Das Weihern Openair Festival zeigt die musikalische Vielfalt der Schweiz: Von Blues, über Rap, Electronica bis hin zu Rock …