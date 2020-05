Wettbewerbe

Zuhause bleiben und trotzdem Velo erleben? Urban Bike Festival DIGITAL!



Bild: UFB Digital

Zuhause bleiben und trotzdem Velo erleben? Das Urban Bike Festival DIGITAL macht’s möglich!

Das Velofestival life@home: Das Urban Bike Festival DIGITAL informiert, unterhaltet und motiviert die Menschen zu den aktuellsten Themen rund um die städtische Velokultur – online am 16. und 17. Mai.

Es gibt zwar noch keine Publikumsveranstaltungen, die Freiheit des Velofahrens geniessen die Schweizer aber in vollen Zügen – jetzt erst recht! Hochzeit also für Velonews: Am Wochenende vom 16. und 17. Mai 2020 gibt es anstelle des Events Urban Bike Festival ein sozusagen dezentrales «Frühlings-Get-together» der städtischen Velokultur – und zwar online: Das Urban Bike Festival DIGITAL informiert, unterhaltet und motiviert die Menschen in Live-Sendungen zu den aktuellsten Themen rund ums Velo. Die Live-Sendungen werden am Samstag zum Thema «Velo und Verkehr» von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag zum Thema «Sport und Freizeit» von 10 bis 14 Uhr auf Facebook und urbanbikefestival.ch gestreamt.

Produkteneuheiten, Tipps & Tricks

Am Samstag liegt der Themenfokus der Live-Sendung auf «Velo im Stadtverkehr» und am Sonntag auf «Sport und Freizeit». Produkteneuheiten und Dienstleistungen werden gezeigt und erklärt – dies durch Radio 24 Moderator, Nick Läderach, sowie den beiden Veloexperten Nathalie Schneitter, Urban Bike Festival Expoleiterin und erste E-MTB Weltmeisterin, und Veloredakteur Fridolin Engler. Tipps zur Fahrsicherheit vermittelt Wernher Brucks, der Leiter Verkehrssicherheit Zürich. Die Velo-Klinik verrät Tricks bei der Velo-Wartung und SRF 3 Produzent Stefan Flury frischt das Velowissen der Zuschauer im Züri Velo Quiz mit unterhaltsamen Fragen auf. Zusätzliche Substanz bescheren mitreissende Team-Challenges, anregende Experten-Talks und geistreiche Live-Musik von «Ginger and the Alchemists» mit Folktronica aus Winterthur.

Street Trial Weltstars Danny MacAskill und Fabio Wibmer im Talk

Im Gespräch mit den Street Trial Weltstars und Webvideoproduzenten, Danny MacAskill aus Schottland und Fabio Wibmer aus Österreich, geht es für einmal nicht um die Drop ‘n Roll Show oder ihre Youtube-Errungenschaften. Stattdessen diskutieren sie über ihre Lieblings Stunts und erzählen die Hintergrundgeschichten dazu sowie von ihrer besonderen Freundschaft. Fabio Wibmer, der in seinen Videos international für unvorstellbar schwierige Bike Action bekannt ist, wird das Publikum an durchaus machbare Tricks schrittweise heranführen und auf Kniffs hinweisen. Wer gleich mitmachen will, der hat noch Zeit die gute Stube frei zu räumen.

Top-Athleten treten gegen Zuschauer an

Auch physisch lädt das Urban Bike Festival DIGITAL zum Mitmachen und Interagieren ein. Am Sonntag kann jeder, der über die entsprechende Ausrüstung verfügt, beim Urban Cycling Digital Race von zuhause aus gegen namhafte Veloprofis antreten. Beim virtuellen Rennen sind sämtliche Mitstreiter mittels Zwift-App verbunden und treten auf dem Indoor-Trainer in die Pedale. Live im Studio im Sattel sitzt Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister Fabian Cancellara neben der multiplen Weltmeisterin Emma Pooley und dem Freeski-Athlet Fabian Bösch. In die Sendung zugeschaltet wird ausserdem Florian Vogel, der ehemalige Cross Country Europameister, welcher beim Zwift Rennen von zuhause aus startet.

Sportliche Brisanz mit Sina Frei, Kevin Kuhn und Lars Forster

Wer lieber im Sofa sitzen bleibt, kann bei der EKZ Cyclocross Challenge, dem sportlichen Highlight am Sonntag, mitfiebern. Die besten Schweizer Crosserinnen und Crosser treten in einem neu entwickelten Format jeweils in Zweierteam gegeneinander an. So müssen Sina Frei, Kevin Kuhn, Lars Forster und Co total vier verschiedene Herausforderungen über Treppen, durch Sand und Wasser bewältigen. Diese neue, äusserst attraktive und bildwirksamen Disziplin wird sportliche Herausforderung und Show in einem vereinen. Am Start sind U23-Vizeweltmeister Kevin Kuhn, zusammen mit Nicole Koller. Radquer Schweizer Meister Lars Forster bildet zusammen mit U23-MTB-Weltmeisterin Sina Frei ein schlagkräftiges Duo. Während die Geschwister Timon und Noemi Rüegg auf Familienpower setzen, wollen Lukas Flückiger und Zina Barhoumi unter Beweis stellen, dass die Berner alles andere als langsam sind. Als Moderator sorgt Christian Rocha, der Radquer-Spezialist und Organisator der EKZ CrossTour, für Ansporn.

Fragen stellen, voten, gewinnen, mifahren Auch wenn sich das Publikum zuhause aufhält, so ist die Interaktion beim «Frühlings-Gettogether» vielfältig möglich und erwünscht: Via Facebook-Chat-Feed können zum Beispiel Fragen zu den präsentierten Produkten gestellt werden. Beim Züri Velo Quiz kann man von zuhause aus mitquizen und mit etwas Glück gegen die Studiogäste antreten. Des Weiteren sind alle willkommen bei der EKZCyclocross Challenge online für das Lieblingsteam zu fanen und beim Urban Bike Digital Racevon zuhause aus mitzufahren.

Experten-Talks

In den Experten-Talks und Interviews fordert Peter Röthlisberger, der einstige Blick-Chefredakteur, seine hochkarätigen Gesprächspartner aus den Bereichen Sicherheit, Stadtraum, E-Mobilität und Sport heraus. Die Liste der eingeladenen Talk-Gäste ist inklusive der bereits genannten Sportler eindrucksvoll:

Markus Bacher – CEO PubliBike

Thomas Binggeli– Gründer und Mitinhaber My Stromer AG

Wernher Brucks – Leiter Verkehrssicherheit Zürich, Dienstabteilung Verkehr Stadt Zürich

Torgny Fjeldskaar – Industrial Designer und Design Strategist

Ruedi Häfliger – Metron und ZHAW

Fabienne Perret – Leiterin Geschäftsbereich Verkehr, EBP

Hardy Schröder – Elektromobilitätsspezialist EKZ

Stefan Siegrist – Direktor Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu

Rupert Wimmer – Leiter Geschäftsbereich Verkehr, Stadtraum, Tiefbauamt, Stadt Zürich

Thomas Eberle, Erwin Flury und Donald Nader ­­– Organisatoren des Festivals

Information Rucksack Für alle, die sich leicht im öffentlichen oder pedalenden Individualverkehr bewegen möchten, gibt es den vom Schwerverkehr inspirierten FREITAG Rucksack „F155 CLAPTON“ im Wert von CHF 290.- zu gewinnen. Besonders praktisch ist der volumenvariable und verschliessbare Fold-’n’-Rolltop-Mechanismus. Der Rucksack ist nicht nur wasserabweisend und robust, wie die Lastwagenplanen, aus denen er geschnitten ist, sondern hebt als rezykliertes Unikat seinen Träger aus der grauen Pendlermasse hervor. Jedes FREITAG Produkt ist ein Unikat ist. Deshalb können Farbe und Muster des zu gewinnenden Rucksacks vom Video abweichen.

