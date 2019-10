Wettbewerbe

Promotion

Gewinne Tickets - The Lumineers kommen nach Zürich!



Bild: Gadget Entertainment AG

Promotion

Gewinne Tickets - The Lumineers kommen nach Zürich!

Mit einer einzigartigen und zeitlosen Mischung aus Akustik-Folk und Alternative-Rock stürmten The Lumineers 2012 weltweit die Charts und sind mit ihrem Überhit «Ho Hey» um die Welt getourt und haben Hallen gefüllt.

Dieser Inhalt wurde von Gadget Entertainment AG verfasst

Nach dem Platinalbum Cleopatra (2016) erschien am 13. September ihr neues Album «III». Auf dem Album ist jede Note, jede Silbe und jeder Moment der Stille dazwischen emotional aufgeladen. Die Songwriter Wesley Schultz und Jeremiah Fraites machen auch auf dem neuen Album deutlich, dass die Arrangements nicht dicht sein müssen, damit die Songs intensiv sind.

Die gefeierte Live-Band spielt regelmässig ausverkaufte Konzerte und ihre unwiderstehlichen Hymnen werden frenetisch gefeiert. Am 6. November bringen The Lumineers ihre neuen Songs live nach Zürich in die Halle 622.

Bild: Gadget Entertainment AG

Ticketvorverkauf Weitere Informationen rund um den Ticketverkauf findest du hier.

Keinen Wettbewerb mehr verpassen! Wettbewerbe Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Wettbewerbe

Gewinne 5x2 Tickets und erlebe The Lumineers live in Zürich Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück für dich und deine Begleitperson Tickets gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Abonniere unseren Newsletter