Bild: Openair am Greifensee

Gewinne Tickets fürs Openair am Greifensee

Das Openair am Greifensee 2018 findet vom 7. - 8. September statt. Wir verlosen 5x2 Tickets für das Festival.

Die Tage werden langsam kürzer, die Sonne brennt nicht mehr ganz so heiss, der Hochsommer verbringt seine letzten heiteren Stunden. Das idyllische Gelände zwischen Seebecken und Schloss Greifensee ist nicht länger von Badtüechli und Gummi-Einhörnern zugepflastert. Wer nun denkt, die Schlosswiese bereite sich bereits auf den Winterschlaf vor, täuscht sich... Denn anfangs September verwandelt sich die Schlosswiese zum Festivalgelände: Zeit fürs Openair am Greifensee!

Es bestehen kaum Zweifel, dass nach dem diesjährigen Sonnenrekord auch noch ein genialer Spätsommer folgt – dein „Indian Summer“! Pünktlich zu seinem Auftakt feiern wir am 7. und 8. September 14 Acts aus ganz verschiedenen Genres.

Freitag

Eröffnet wird das Festival am Freitag um 18:00 Uhr auf der Seebühne von der Berner Singer-Songwriterin mayvie. Danach geht’s auf der Hauptbühne punk-rockig los, und zwar mit Smools. Tobey Lucas entführt die Zuhörer in die Welt des Country, Blues, Pop und Gospel und gilt als hervorragender Live-Act – bei uns spielt er solo auf der Seebühne. Später am Abend tanzen wir zu Rock’n’Roll der fast schon weltberühmten The Hillbilly Moon Explosion. Zum Finale gibt’s ab 23:30 Uhr feinste Elektro-Swing-Klassiker von Klischée.

Das Freitagsticket gibt’s für 25.- bei Eventfrog.ch und für 29.- bei Starticket.ch.

Samstag

Der musikalische Samstag (Eintritt frei!) startet bereits um 14:00 Uhr – Food und Drinks gibt’s sogar schon ab 12:00 Uhr. The Black Heidis eröffnen auf der Seebühne, das Trio bringt uns souligen Rock aus Lausanne und dem Tessin. Danach erheitert das Minitheater Hannibal mit viel Wortwitz Klein und Gross. Kinderwagenparkplätze vorhanden! Am späteren Nachmittag folgt waschechter Zürcher Oberländer Rootsreggae von Pata e Perro. Und MONOH taucht das Seebecken in zart-bittere, exotische Klänge seiner Sitar. Um 19:00 Uhr geht’s auf der Hauptbühne weiter mit einer präzis groovenden Rhythm Section, einem knackiger Bläsersatz und drei wunderbar soulig-kraftvolle Stimmen – das ist SoulVirus feat. Andrew Robinson! Für die 2000er kommen um 21:00 Uhr – Achtung (jaa, es gibt sie noch) tadadaa: Nguru – die Bündner mit ihrem unverkennbaren Uptempo-Ska werden alle zum skanken bringen. Mit einer Fusion aus Rock, Cumbia und venezolanischer Folklore geht’s bei Chamito am See weiter. Zum Grande Finale überraschen uns die Luzerner One Lucky Sperm mit einem spannenden Genre-Mix. Mitglieder der Freak-Pop-Band waren bereits unter dem Namen 7 Dollar Taxi schon einmal am Openair (war der Hammer!) – das ist aber schon mehr als 10 Jahre her – ja wir werden alt – das Festival feiert schliesslich schon seinen 17. Geburi :-P.

Am Samstag ist freier Eintritt. Ögge-lögge-Start in den «Indian Summer», nöd? Aja, Einhörner sind nicht erlaubt. Wir freuen uns!

Alle weiteren Infos hier: www.openairamgreifensee.ch oder auf www.facebook.com/OAGreifensee/

Programm Freitag

17:00 Geländeöffnung

18:00 Mayvie SB*

19:00 Smools HB**

20:00 Tobey Lucas SB

21:00 The Hillbilly Moon Explosion HB

22:30 Tobey Lucas SB

23:30 Klischée HB



Tickets ab 25.- bei Eventfrog.ch und Starticket.ch



Samstag

12:00 Geländeöffnung

14:00 The Black Heidis SB

14:30 Minitheater Hannibal Gelände

15:30 band-it-Finalist HB

16:15 The Black Heidis SB

17:00 Pata E Perro HB

18:00 Monoh SB

19:00 SoulVirus feat. Andrew Robinson HB

20:15 Monoh SB

21:00 Nguru HB

22:30 Chamito SB

23:30 One Lucky Sperm HB



Freier Eintritt



*SB = Seebühne

**HB = Hauptbühne



