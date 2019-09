Gewinne jetzt Tickets für das FCZ-Heimspiel gegen die BSC Young Boys!

YB überfordert beim Kantersieg in der Provinz Gegner und Anzeigetafel

Der Schweizer Meister kannte in der 2. Runde des Schweizer Cups keine Gnade mit den Hobbyfussballern des FC Freienbach. YB siegte am Zürichsee gegen den Klub aus der 2. Liga Interregional gleich mit 11:2. Die Schwyzer mussten nach einem Platzverweis schon ab der 18. Minute mit einem Mann weniger auskommen, was ihre Aufgabe noch schwieriger machte.

Das grösste Problem der Berner war die Anzeigetafel auf der Sportanlage Chrummen. Weil diese nur für einstellige Resultate ausgelegt ist, halfen …