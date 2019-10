Wettbewerbe

Promotion

Fettes Brot kommt mit dem 9. Studio-Album "Lovestory" in die Schweiz



Bild: GoodNews

Promotion

Fettes Brot kommt mit dem 9. Studio-Album "Lovestory" in die Schweiz

Vorsatz fürs neue Jahr: endlich mal wieder verlieben. In die Welt, das Leben, die Menschen. Vielleicht in Fettes Brot am 23. Oktober im Komplex 457 Zürich? Zugegeben: man möchte sie, es und alle gut finden, aber es ist grad schwer. Mensch ärgert sich momentan hart. Einzelne und ganze Gesellschaften driften nach rechts, verlieren sich in der Dunkelheit. Fettes Brot können davon immer schon ein launiges Lied singen.

Bild: GoodNews

Dieser Inhalt wurde von GoodNews verfasst

Welche Rapgruppe sonst schafft es mit Protestsongs über Homophobie und Frauenfeindlichkeit („Schwule Mädchen“) in die Top Ten? Missbilligt unseren Mangel an Mitgefühl anlässlich von Meldungen über Massenflucht und Mordanschläge („An Tagen wie diesen“)? Thematisiert die fatale Überdosierung von Kuscheldrogen („Lass die Finger vom e, Manuela“)? Lässt alle Sexpuppen tanzen zu einem Rave Bouncer über eine neue, medial forcierte Impotenz („Bettina, zieh dir bitte etwas an“)? Dass sie dabei nicht mit dem ausgestreckten Zeigefinger ins Auge stechen, sondern gnadenlos unsere super-optimierten Bodies durchkitzeln, macht sie zu unverzichtbaren Hofnarren in dieser digitalen Diktatur der Angeschalteten.

Bild: GoodNews

2019, mit einem Lachhilfe-Buch beim Rowohlt Verlag (basierend auf ihrer wöchentlichen Njoy-Radio- sprechstunde „Was Wollen Wissen“) und ihrem 9. Studio-Album „Lovestory“ im Rollkoffer, kommen sie endlich zurück in die Kampfzone. Wir wissen: sie machen Hits, wenn sie ihre Jeans überstreifen. On stage reissen sich die biestigen Boys dabei auch noch so schöne Löcher in die Büxen, wie sonst wenige. Im kommenden Herbst vollführen Björn Beton, König Boris und Doc Renz ihren dreifachen Kopfstand auf zahllosen Bühnenbrettern von hier bis da. Am 23. Oktober kommen die Jungs von Fettes Brot ins Komplex 457 Zürich.

Bild: GoodNews

Ticketvorverkauf Information Vorverkauf bei Ticketcorner unter der Nummer 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.), übers Internet: www.ticketcorner.ch oder bei Die Schweizerische Post, Manor und Coop City, sowie bei allen anderen Ticketcorner Verkaufsstellen.

Keinen Wettbewerb mehr verpassen! Wettbewerbe Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Wettbewerbe

Gewinne 5x2 Tickets und erlebe Fettes Brot Live im Komplex! Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück für dich und deine Begleitperson Tickets gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Abonniere unseren Newsletter