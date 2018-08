Wettbewerbe

Gewinne zwei Multipässe für Fantoche – das Festival für Animationsfilm [Promotion]



Bild: Fantoche

Gewinne zwei Multipässe für Fantoche – das Festival für Animationsfilm

Fantoche ist das Animationsfilm-Festival, das jeder Fan von diesen Filmen mal besucht haben soll. Watson und das Fantoche zusammen verlosen Multipässe für das Fantoche – das Festival für Animationsfilm.



Vom 4. bis 9. September zeigt Fantoche in Baden die ganze Bandbreite von Animation: 185 Veranstaltungen und Filmvorstellungen, vom internationalen Wettbewerb, aktuellen Langfilmen, dem Schwerpunkt «Doucement Sexy», „Virtual Reality“-Experiences bis hin zur Ausstellung „Swiss Animation – bewegt!“, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht.

Überhaupt bietet sich am Festival die einzigartige Gelegenheit, unterschiedlichsten Filmemacher*innen und Filmbeteiligten in die Karten zu blicken. Wer ihnen zuhört, erfährt viele Geschichten – teilweise auch recht abenteuerliche – die sich hinter den Kulissen der Filmproduktion zutragen. Die Schweizer Filmemacherin Anja Kofmel etwa wird über die Entstehung ihres Films «CHRIS THE SWISS» sprechen, der in diesem Jahr schon an allen wichtigen Festivals gefeiert wurde, und in der «Animation Fuckup Night» erzählen Filmemacher*innen, Produzent*innen und Studios mit einer Portion Humor, aber auch der notwendigen Ernsthaftigkeit von ihren «fuckups», also den Pleiten, Pech und Pannen des Animationsfilmschaffens.

Diese Filme werden unter anderem gezeigt:

Doucement Sexy

Im kuratierten Schwerpunkt «Doucement Sexy» zeigt die tschechische Kuratorin Eliška Děcká in drei Kurzfilmprogrammen die erotisch-sinnliche Seiten des animierten Kurzfilms – oft mit Augenzwinkern, aber auch zart, brutal und provokativ wie im japanischen Langfilm «Belladonna of Sadness». Das Internationale Comix-Festival Fumetto zeigt im Boudoir eine lustfreundliche Auswahl an erotischen Comics. Und: die reformierte Kirche öffnet ihre Tore für Diskussionen über «Sinn und Sinnlichkeit». Pfarrerin Christina Huppenbauer stellt einen Animationsfilm ins Zentrum ihres Gottesdienstes. Auch das beliebte «Bagno Popolare» bekommt eine Neuauflage: Denn bei der Bade- und Kurtradition der Stadt spielten nebst der heilenden Wirkung des Wassers immer auch körperliche Sinnesfreuden eine Rolle, denen sich Männer wie Frauen unterschiedlichster gesellschaftlicher Schichten hingaben.

Wie funktioniert dieser Multipass überhaupt? Beim Gewinn dieses Multipasses bekommst du einen Zugangscode, mit dem du dann vier Tickets für jegliche Filmblöcke frei einlösen kannst.



Das Beste daran? Sie sind übertragbar! Gewinnst du einen Multipass, kannst du 4 Tickets einlösen. Du könntest also gleich zweimal ein Date ans Fantoche einladen. ;-)

Gewinnst du zwei «normale» Tickets, kannst du den Filmblock an der Kinokasse auswählen.



Willst du am Fantoche dabei sein? Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Multipässe gewinnen! Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

«Animation Multimedial»

Dank Online-Animationsplattformen und Freeware hat sich die Animation in den letzten Jahren massiv popularisiert. Jeder Primarschüler kann heute ein GIF machen. Ausserdem verbreiten sich neue Technologien für Virtual Reality (VR), 360° und Augmented Reality (AR) sehr schnell – zugleich entwickeln Filmschaffende nach und nach kreative Anwendungen für diese. «Das Geschichtenerzählen mit Immersiver Technologie bietet ganz neue Möglichkeiten und Erzählformen, die zu erforschen und zu entdecken gleichermassen attraktiv sind für Animationsfilmer und Publikum. Mit AR werden digitale Elemente über die physische Welt gelegt was es einem erlaubt, Realität mit Digitalem zu verbinden. Mit VR taucht man in eine komplett virtuell begehbare Welt ein. In diesem Zusammenhang spricht man sogar von ‘Storyliving’», so Manu Weiss, die für Fantoche die besten neuen animierten Experiences zusammengestellt hat: Einige dieser internationalen Werke laden zum neugierigen Erkunden ein, andere fordern dazu auf, in der virtuellen Sphäre selbst handelnd aktiv zu werden.

«Swiss Animation – Bewegt!»

Die Ausstellung der Groupement Suisse du Film d’Animation (GSFA) im Kunstraum Baden gibt einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen und in die Ateliers und Studios von 25 Schweizer Animationskünstler*innen und deren unterschiedliche Arbeitsweisen. Gezeigt werden die aufwändigen Arbeitsphasen: von ersten Skizzen und Notizen über Stilstudien und Storyboards weiter zu Bilddrehvorlagen oder Modellen und Puppen bis zu den fertigen, vertonten Werken, die ebenfalls zu sehen sind. Einigen Animator*innen sind in der Ausstellung anwesend, so dass man ihnen beim Arbeiten über die Schultern blicken kann. U.a. arbeiten Elena Madrid, Claudius Gentinetta oder Frederic Siegel in der Ausstellung an ihren aktuellen Projekten und erklären, was sie tun.

