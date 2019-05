Wettbewerbe

Promotion

Tickets für das Konzert von James Gruntz am Festival da Jazz



Promotion

Näher dran an James Gruntz

Am Festival da Jazz spielen die Stars in intimster Clubatmosphäre. Gewinne zwei Tickets für das Konzert von James Gruntz inklusive Übernachtung im Hotel Bären.

Dieser Inhalt wurde von Festival da Jazz verfasst.

Du denkst St. Moritz ist bloss Pelzmantel, Cüpli und reiche Russen. Think again.

Bereits seit zwölf Jahren lockt das Festival da Jazz die Stars der Szene nach St. Moritz. Doch statt in einer farblosen Konzerthalle spielen hier Ausnahmekünsler wie Norah Jones, Nigel Kennedy, Dee Dee Bridgewater oder Helge Schneider im kleinen, abgefahrenen Dracula Club. Es wird eng, es wird warm und die Beinfreiheit lässt zu wünschen übrig. Das gilt nicht nur für die Zuschauer. Auch den Musikerinnen und Musikern bleiben nur ein paar zerquatschte Quadratmeter für ihre Kunst.

Doch genau diese Nähe führt zum aussergewöhnlichen Konzerterlebnis. Die Stars fühlen sich an ihre früheren Karrierephasen erinnert und geniessen Jahr für Jahr dieses aussergewöhnliche Ambiente.

Neben den Main Concerts versprühen diverse Nebenbühnen den Festival-Groove in St. Moritz: Auf der Terrasse bei Hauser sind Apéro-Konzerte und das sonntägliche Brunch-Konzert auf dem Programm. In der altehrwürdigen Sunny Bar im Kulm Hotel swingen die Late-Night-Shows und laden zum tanzen ein. Und zwischendurch ruft die traumhafte Oberengadiner Natur und verzaubert ihre Gäste wie eh und je. Man spricht in St. Moritz von ungefähr 417 Sonnentagen im Jahr...

Kleiner Pro-Tipp: Für Stundenten und Lehrlinge bis 25 Jahre gibt es, sofern die Abendkasse noch geöffnet ist, deutlich reduzierte Tickets.

Bereits zum wiederholten Mal bespielt James Gruntz dieses Jahr das Festival da Jazz. Der versierte Schweizer Sänger mit dem Schuss Pop-Affinität («Heart keeps dancing») überrascht 2019 mit seinem Jazz-Trio, in welchem er als Sänger und – drum roll please – als Schlagzeuger (!) fungiert. Und das noch am 1. August. Swissness und ein musikalisches Feuerwerk eben.

James Gruntz am Festival da Jazz Datum: Donnerstag, 1. August 2019

Türöffnung: 20.15 Uhr

Konzertbeginn: 21.00 Uhr

Ort: Dracula Club



Zu weiteren Infos kommst du hier.

Gewinne ein Ticket mit Übernachtung im Hotel Bären. Du willst dorthin? Mache jetzt mit und gewinne Tickets für dich und deine Begleitung. Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email Der Gewinn kann nicht ausgetauscht oder ausgezahlt werden. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.