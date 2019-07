Wettbewerbe

Bild: Stefan Stammbach

Gewinne jetzt Tickets für die Winterthurer Musikfestwochen

AnnenMayKantereit, Mighty Oaks und Madrugada: An den 44. Winterthurer Musikfestwochen vom 7. bis 18. August spielen gleich drei Bands, mit welchen das Liebhaberfestival ganz besondere Erinnerungen teilt. Und im neuntägigen (!) Gratisprogramm wimmelt es von vielversprechenden Acts aus dem internationalen und einheimischen Newcomer-Topf. Ein Geheimtipp, auch für Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher.



Satte 12 Tage Musik und Kultur mitten in der Altstadt, von rund 100 Programmpunkten sind die meisten kostenlos (9 fette Tage, Baby!). Das können nur die Musikfestwochen. Und dafür lieben wir Winti. Es warten: 50 Prozent Schweizer Musik, international aufstrebende Newcomer und jede Menge Heldenbands unserer Zeit. Und das Beste: Das Traditionsfestival schafft es jedes Jahr, mindestens eine Band aus dem Ärmel zu schütteln, von welcher du später sagen wirst: «Die habe ich schon an den Musikfestwochen gesehen, als sie noch keiner kannte.» Beispiele? Here we go: Tash Sultana, Portugal. The Man, Bonaparte, Ibeyi, Prinz Pi, Frank Turner oder AnnenMayKantereit. Ja, die alle und noch viel mehr gab’s mal gratis inmitten der malerischen Winterthurer Altstadt zu sehen, bevor man tief ins Portemonnaie greifen musste. Und das diesjährige Line-Up? Das lässt sich mehr als sehen.

Freitag

16. August: Ausverkauft – aus gutem Grund

Der Freitagabend des Hauptwochenendes gehört AnnenMayKantereit. 2014 spielten sie als Strassenmusik-Band-Geheimtipp einen ihrer ersten Schweizer Festival-Gigs in Winterthur – und versprachen ganz fest: Wir kommen wieder. Und siehe da: Die Kölner halten Wort, kehren als die aktuell erfolgreichste deutsche Band zurück – und kuratieren den Abend gleich mit. Die Einladung ging an die wunderbare südafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou. Die musikalische Reise der südafrikanischen Singer-Songwriterin ist ein nie endendes Abenteuer zwischen Freiheit, Weiblichkeit und Selbstbestimmung. Den Auftakt machen die australischen Surf-Rocker Ocean Alley.

Der Freitagabend ist leider bereits ausverkauft. watson-Leserinnen und -Leser haben aber die Chance, Tickets zu gewinnen.

Samstag

17. August: Grosse Stimmen, grosse Gefühle

Auch Madrugada kennen die geschichtsträchtige Steinberggasse. Kurz nach ihrem emotionalen Musikfestwochen-Auftritt 2008 löste sich die Ausnahme-Alternative-Rock-Band auf. Im Rahmen ihrer Reunion-Tour kommen die Norweger nun exklusiv zurück nach Winterthur. Im Gepäck natürlich dabei: die unverkennbare Stimme von Frontmann Sivert Høyem. Die Neuenburgerin Emilie Zoé eröffnet den Abend mit ihrem Indie-Folk, der ihr einen Swiss Music Award einbrachte. Und mit Nothing But Thieves, einer der erfolgreichsten britischen Newcomer-Bands der letzten Jahre, gesellt sich ein unverschämt grossartiger Live-Act dazu.

Tickets findest du hier.

Sonntag

18. August: Krönender Abschluss

Zum Abschluss am Sonntag übernimmt Zach Gordon das Zepter. Er ist Kopf, Sänger, Trompeter und Ukulelist. Er ist Beirut, und er macht Balkan-Folk, Barock- und Indie-Pop. Zu ihm gesellt sich eine weitere Rückkehrer-Band: Mighty Oaks. 2013 spielten die drei Jungs an den Musikfestwochen ihren ersten CH-Festival-Gig überhaupt an den Musikfestwochen. Komplettiert wird der Abend vom Londoner Elektro-Jazz-Wunderkind Laura Misch. Sie kommt erstmals in die Schweiz – mit Saxophon, Stimme und unzähligen Loop-Gerätschaften im Rucksack.

Tickets findest du hier.

Musik und Kultur für lau

Das neuntägige Gratisprogramm – einmalig in der kommerzialisierten Festivallandschaft – wartet mit zahlreichen internationalen Newcomern und hiesigen Bijous auf. Und ja, es wird mit der grossen Geheimtipp-Kelle angerührt – etwa mit dem feministischen Rap-Kollektiv Reykjavíkurdætur (ISL), dem Electronic-Dance-Irrsinn Kid Simius (ESP), der Punktruppe Viagra Boys (SWE, siehe unten), Super-Souler Lee Fields & The Expressions (US), dem Space-Disco-Ensemble Golden Dawn Arkestra (US), der «Thaichedelic»-Kombo YĪN YĪN (NL) und vielen weiteren Leckerbissen. Dazu kommen Musikfestwochen-Büro-Geheimtipps wie Singer-Songwriterin Cat Clyde (CAN) oder die Indie-Band Another Sky (UK).

44. Winterthurer Musikfestwochen 7.-18. August 2018, Winterthurer Altstadt



16. August: AnnenMayKantereit | Alice Phoebe Lou | Ocean Alley (AUSVERKAUFT)



17. August: Madrugada | Nothing But Thieves | Emilie Zoé



18. August: Beirut | Mighty Oaks | Laura Misch



7. bis 15. August: kostenloses Programm



Mehr Informationen auf MUSIKFESTWOCHEN.CH, Instagram und Facebook.

Oben drauf gibt es Poetry-Slam, Theater, Kabarett, Strassenmusik, Clubkonzerte, Musik in der Kirche, Kunst, Literatur, gutes Essen, nette Menschen und vieles mehr. Einfach treiben lassen. Noch nicht überzeugt? Hier einige Eindrücke:

Von A bis Z mit Liebe gemacht

So schön sind die Winterthurer Musikfestwochen!

