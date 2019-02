Wettbewerbe

Gewinne Tickets für das Konzert von Jess Glynne in Zürich



Jess Glynne kommt am Dienstag, 5. März nach Zürich ins X-TRA. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen!

Infos Datum: 5. März 2019

Türöffnung: 19.00 Uhr

Ort: X-TRA Zürich

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: ca. 22.00 Uhr

Tickets gibt es hier.





Jess Glynne – Sängerin, Star und Stimme der Straße – hat 2018 ihre Single «All I Am» veröffentlicht. Der Song ist ein Vorbote des zweitens Albums «Always In Between», das am 12. Oktober 2018 erschienen ist.

«Always In Between» begleitet Jess auf einer packenden Reise der Selbstakzeptanz, auf der sie sich mit ihrem plötzlichen Ruhm, Liebeskummer und dem berüchtigten Druck vor dem Schreiben des zweiten Albums auseinandersetzt.

Jess Glynnes Sorgen waren freilich unbegründet, denn «Always In Between» ist nicht weniger als ein Triumph, der das Lebensgefühl einer 28-Jährigen Frau im Jahr 2018 perfekt einfängt – der Versuch, das wahre Leben mit all den eigenen Wünschen und Vorstellungen in Einklang zu bringen. Schon «I’ll Be There» und «All I Am» lassen keinen Zweifel daran, dass «Always In Between» sogar noch mehr Menschen in seinen Bann schlagen wird, wenn Jess Glynne einmal mehr ihre Hand ausstreckt und all jenen Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt anbietet, die sie hören können.

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert von Jess Glynne im X-TRA in Zürich!

