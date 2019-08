Gewinne ein Erlebniswochenende im Berner Oberland für 2 Personen inkl. Übernachtung

Gewinne 2 von 10 Einladungen zu Baschis Poolparty!

Gemeinsam mit Sparkling Coffee von Mövenpick lädt Baschi am 23.08.2019 zur ultimativen Poolparty in den Garten seines Tonstudios in Möhlin. Zu gewinnen gibt es 5x2 Einladungen.

Step out of Line! Tanz aus der Reihe und direkt weiter in den Garten von Baschis Studio – im wunderschönen und denkmalgeschützten Bata-Park in Möhlin! Denn als Gewinner unseres Wettbewerbs winkt dir eine Einladung zu Baschis Sparkling Coffee Poolparty. Inklusive Barbecue und Drinks, coolen Sparkling-Coffee-Cocktail-Kreationen, Smalltalk mit den anwesenden VIPs, relaxtem Hängen im Pool und noch viel mehr.

Zudem gibt’s auch die eine oder andere Dose leckeren Sparkling Coffee zu probieren. …