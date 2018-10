Wettbewerbe

MAX APOLLO feiern ihr Debut-Album – gewinne Tickets



Geheimtipp: MAX APOLLO feiern endlich ihr Debut-Album – gewinne jetzt Tickets

Es ist eine Gehörgangs-Invasion, der man sich gar nicht erst widersetzen will: Auf ihrem Debütalbum überraschen MAX APOLLO mit einer Vielschichtigkeit, wie man sie nur selten antrifft.

«Wir haben kein Vorbild und orientieren uns nicht an anderen Künstlern. Wir wollen mitreissen, den Zuhörer an der Hand packen und etwas erschaffen, das bewegt.»

Timo Meier, Frontmann des Zürcher Quintetts, erklärt überzeugt: «Wir haben kein Vorbild und orientieren uns nicht an anderen Künstlern. Wir wollen mitreissen, den Zuhörer an der Hand packen und etwas erschaffen, das bewegt».

Dies ist ihnen mit Ihrem brandneuen Erstling «In Absolute Silence» ohne Zweifel geglückt und so folgt man ihnen gerne bis in die abgelegensten Winkel der Galaxie.

bild: timo meier

Dank ihren schweisstreibenden und energiegeladenen Liveshows entwickelten sich die 5 jungen Zürcher in kürzester Zeit zum absoluten Geheimtipp der Schweizer Musikszene - dies möchten sie auch am 5. Oktober im Dynamo Zürich beweisen, wo das vielversprechende Debut-Album getauft wird.

Man darf also gefasst sein - MAX APOLLO schlägt ein wie eine Rakete.

