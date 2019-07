Wettbewerbe

Tickets gewinnen, Filme gucken, Popcorn-Glace schlecken

Swissmilk ist offizieller Ice Cream Partner von Allianz Cinema. Gewinne hier insgesamt 20 x 2 Tickets für Filme in Basel und Zürich. So oder so: Probier einfach unser Rezept für Popcorn-Glace aus.

Ist es dir schon mal aufgefallen? Bei der Sommer-Kino-Reihe Allianz Cinema gibt es nie Popcorn. Das hat auch seinen guten Grund: Am Boden verstreutes Popcorn könnte Vögel und andere Tiere anlocken, die diesen Snack schlechter vertragen als wir Menschen.

Aber eine der Geschmacksrichtungen der diesjährigen Gratisglaces ist… Popcorn. Swissmilk ist offizieller Ice Cream Partner von Allianz Cinema und schenkt damit jedem der Besucher eine Gratis-Glace. Drei Aromen feinster Schweizer Rahm- und Joghurtglaces gibt es am Swissmilk-Stand: Cappuccino, Popcorn und Joghurt-Waldbeere (siehe Bild).

Wenn du dich jetzt vor Gluscht nicht mehr halten kannst – hier geht es zum Rezept für Popcorn-Glace auf www.swissmilk.ch.

Dieses Jahr läuft Allianz Cinema vom 18. Juli bis zum 18. August am Zürichhorn, vom 2. bis 26. August auf dem Basler Münsterplatz und von 10. Juli bis zum 25. August in Genf. Zu den Highlights gehören die Swissmilk Surprise Nights vom 14. (Basel) und 15. August (Zürich), wo die Besucherinnen und Besucher jeweils erst im allerletzten Moment erfahren, welcher Film überhaupt gezeigt wird. Zudem gibt es an diesen Abenden erfrischende Shakes aus feiner Schweizer Milch und frischen Schweizer Früchten.

Sei selbst dabei, entscheide dich für den Film deiner Wahl und schleck Popcorn-Glace – wenn du beim Wettbewerb gewinnst.

Das Filmprogramm findest du auf www.allianzcinema.ch.

