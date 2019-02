Wettbewerbe

Gewinne jetzt Tickets für das Lyrics Festival in Zürich



Gewinne jetzt Tickets für das LYRICS Festival in Zürich

Das LYRICS Festival 2019 findet am 23. Februar zum dritten Mal statt und hat ein hochkarätiges Line-Up in der Hinterhand. Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen!

CH-Rap im Blockbuster-Format: Das LYRICS Festival ist der Schweizer Rap-Event schlechthin. Jede durchgeführte Ausgabe bisher war restlos ausverkauft. Denn Rap überzeugt in der Schweiz nicht nur aus dem Radio, Rap überzeugt vor allem auf der Bühne. Die grössten und heissesten Acts des Landes feiern am 23. Februar 2019 in der Kanzlei die HipHop-Party des Jahres.

Neben den Turnup-Kings SOS kommen mit Jamal und Sulaya der heisseste Newcomer und eine lebende CH-Rap-Legende in die Kanzlei. Mimiks wird sein musikalisches Comeback am LYRICS Festival mit Hits wie «Scho sit Tag 1», «Beastmode» oder «Zweiti Rundi» feiern und der Patron des Schweizer Strassenraps Xen wird beweisen, wieso er Flowgott genannt wird. Zudem werden die LYRICS Awards vergeben und der Schweizer Urban-Szene gehuldigt. Wer letztes Jahr den Überraschungsauftritt von Stress miterlebt hat, weiss auch, dass wir noch den ein oder anderen Trumpf im Ärmel haben.

Ein Event mit Turn-up und Tiefgang: das LYRICS Festival ist bereit für den Takeover und du kannst live dabei sein.

