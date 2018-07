Wettbewerbe

Promotion

Willst du ans Open Air Basel? Jetzt Tickets gewinnen!



Bild: Flavia Schaub

Promotion

Willst du ans Open Air Basel? Jetzt Tickets gewinnen!

Open Air Basel hat sich in den letzten Jahren zu einem Stadtfestival mit einem exklusivem und qualitativ wertvollem Programm entwickelt. Das Festival trumpft jeweils mit bekannten Acts, aber auch mit Entdeckungen für ein neugieriges und internationales Publikum auf und bietet ein urbanes Programm, das in Basel einzigartig ist.



Dieser Inhalt wurde von Open Air Basel verfasst

Neben wiederkehrenden Attraktionen wie dem Marketplace oder dem Tobacco Pouch Workshop von Taktil wird es auch Neues zu entdecken geben. So wird Rhyverb, eine neue Basler Community für Producer, ihren Kick-Off am Open Air Basel feiern. An ihrem Stand können die Besucher elektronische Instrumente testen und gleichgesinnte kennenlernen.

Bevor am Freitagabend die Konzerte beginnen, wird auf dem Kasernenareal eine Spezialausgabe des Pub Quiz aus dem Didi Offensiv stattfinden. Dabei werden sich die Quizfragen am Empowerment Day orientieren und sich vor allem um Frauen in der Musikgeschichte drehen.

Bild: Open air Basel

Mitten in der Woche

Seit sechs Jahren bietet „Mitten in der Woche“ der Basler Band- und Musikszene in ungezwungener Atmosphäre einen Ort für Austausch und Experimente. Der Musikertreff, der mittlerweile in der Kaserne Basel beheimatet ist, wird beim diesjährigen Open Air Basel zu Gast sein.



Auf einer eigenen Bühne unter den Bäumen des Kasernenareals werden lokale Acts zur Schau stellen, wie gross der Basler Musikhorizont ist. So kommen die Festivalbesucher etwa in den Genuss von den erdigen Americana-Sounds des Inez Trio oder vom funky Hip Hop von Arbajo Jairus & Them Lovers.

Programm OPENING DAY – DO 09.08.18

17:00: NomiDance & Marketplace

18:00: Präsentation der Vorstudie: Frauenanteil in Basler Bands

19:00: Pamela Méndez (BE) Solo

20:00: Emilia Anastazja (BS) Trio

21:00: Sharm El Shake – DJ Shatafa (BS)



FR 10.08.18

15.00: NomiDance & Marketplace

18:45: Stereo Luchs & The Scrucialists (CH / BS)

20:05: Arbajo Jairus & Them Lovers (BS)

20:45: Faber (CH)

22:00: YAYA (BS)

22:45: Unknown Mortal Orchestra (US / NZA)

00:00: Afterparty: tba



SA 11.08.18

15:00: NomiDance & Marketplace

17:45: The RK (BS)

19:00: Joan As Police Woman (US)

20:20: Inez Trio (BS)

21.00: Altin Gün (NL / TR)

22:10: La Nefera & Kaotik Trio (BS)

22.45: Mount Kimbie (UK)

00:00: Afterparty: Sonido Resistencia (BS)



Empowerment Day

Die neunte Ausgabe des Open Air Basel wird mit viel Frauenpower eröffnet, und das an gleich drei Fronten – Auf dem Podium, auf der Bühne und an den Decks: Was braucht es, damit mehr Frauen auf den Bühnen Schweizer Festivals stehen? Im Rahmen des Empowerment Day wird Seline Kunz, Fachleiterin beim RFV Basel und Musikerin, im Jungen Theater eine Vorstudie zum Frauenanteil in Basler Bands präsentieren. Auf der „Mitten in der Woche“-Bühne werden mit Emilia Anastazja und Pamela Méndez zwei Frauen mit einzigartigen Stimmen Konzerte geben. Den Tag beenden wird DJ Shatafa vom DJ-Team Sharm El Shake. Sie wird mit einem Mix aus Arabic 60s, 70s, 80s, 90s dafür sorgen, dass auf dem Kasernenareal kein Bein still bleibt.

Wir verlosen 6x2 2-Tagespässe fürs Open Air Basel. Jetzt Formular ausfüllen, um am Wettbewerb teilzunehmen! Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!