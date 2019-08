Gewinne 2 von 10 Einladungen zu Baschis Poolparty!

Wettbewerbe

Gemeinsam mit Sparkling Coffee von Mövenpick lädt Baschi am 23.08.2019 zur ultimativen Poolparty in den Garten seines Tonstudios in Möhlin. Zu gewinnen gibt es 5x2 Einladungen.

Step out of Line! Tanz aus der Reihe und direkt weiter in den Garten von Baschis Studio – im wunderschönen und denkmalgeschützten Bata-Park in Möhlin! Denn als Gewinner unseres Wettbewerbs winkt dir eine Einladung zu Baschis Sparkling Coffee Poolparty. Inklusive Barbecue und Drinks, coolen Sparkling-Coffee-Cocktail-Kreationen, Smalltalk mit den anwesenden VIPs, relaxtem Hängen im Pool und noch viel mehr.

Zudem gibt’s auch die eine oder andere Dose leckeren Sparkling Coffee zu probieren. Sparkling Coffee ist hochwertigster Cold Brew Coffee, verfeinert mit natürlichen Früchten und prickelnder Kohlensäure. Er ist nicht nur ein erfrischender Wachmacher, sondern dank seinem niedrigen Zucker- und Kaloriengehalt auch der perfekte Durstlöscher. Und deshalb mit seinen 4 natürlichen Geschmacksrichtungen überall da gerne gesehen und getrunken, wo die Leute aus der Reihe tanzen!

Bild: mövenpick

Mehr Informationen findest du auf sparkling-coffee.com.

Hier erfahrt ihr, wie die Liebesgeschichte zwischen Baschi und Sparkling Coffee begann. Übrigens: Der kurze Clip liefert auch die Antwort auf die Wettbewerbsfrage:

